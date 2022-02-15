Только один белорусский спортсмен будет представлять страну в финале мужских соревнований по фристайлу на Олимпийских играх в Китае. Станислав Гладченко показал двенадцатый результат в квалификации — 115,49.

Двое других представителей нашей страны не сумели пробиться в финал. Максим Густик стал 20-м в квалификации — 109,74, а Павел Дик занял 22-е место (106,20), сообщает pressball.by.

Финал состоится 16 февраля и начнется в 14.00 по минскому времени.

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