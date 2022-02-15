Словакия изменила правила въезда для иностранцев. Ограничения сняли для привитых и переболевших COVID-19.

Так, если у вас есть сертификат вакцинации одобренным в ЕС препаратом, можно не проходить карантин по прибытии и не регистрироваться в системе eHranica. Такие же правила действуют для тех, кто уже переболел коронавирусом и может это подтвердить.

Ограничения на въезд сохраняются только для непривитых. Перед поездкой им нужно зарегистрироваться в eHranica, по прибытии – отправиться на карантин. Правда, теперь в изоляции придется оставаться пять дней вместо десяти. Если по окончании этого периода результат теста отрицательный, можно свободно путешествовать по стране.

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