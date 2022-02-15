На днях сообщалось, что российские туроператоры заявляют о высоком спросе на бронирование отелей в Турции. Из-за этого к началу сезона цены для россиян могут резко подскочить. Стоит ли беспокоиться белорусским туристам? По мнению экспертов Республиканского союза туристических организаций, экстремального подорожания опасаться не стоит, путевки будут продаваться по ценам «докоронавирусного» 2019 года.

На белорусском рынке Турция – направление номер два после Египта. В этом году на стоимость турпакетов будут влиять несколько факторов, отмечают в союзе. И главный из них – это оптимизация полетной программы.

«Уменьшение количества бортов у «Белавиа» коснулось и по-новому сверстанной чартерной программы консолидаторов. Рейсов в Турцию из Беларуси в этом сезоне будет меньше. При этом операторы уже более месяца ощущают повышенный спрос на отдых в Турции: так, все туры на май практически распроданы. При таком спросе цена логично не падает», – пишут на сайте союза туристических организаций.

Кроме того, в 2022 году на турецкое направление проявится отложенный спрос и со стороны европейских стран, предполагают в союзе: «Ведущие рынки, поставляющие основные потоки туристов, – Англия, Германия – сняли ограничения на въезд в Турцию, соответственно, турецкие отельеры воспользуются моментом, чтобы компенсировать те потери, которые они несли два тяжелых года. Текущие продажи на российском рынке также показывают повышенный спрос со стороны российских туристов на Турцию – а это третий, после Англии и Германии, массовый игрок на направлении. И еще один важный момент: девальвация турецкой лиры наверняка приведет к тому, что местные туристы предпочтут отдых в своей стране, а не за рубежом, что тоже неизбежно скажется на ценах».

Уже сейчас турбизнес отмечает повышенный спрос на акцию раннего бронирования в Турции – он заметно выше, чем в предыдущие сезоны.

По какой цене сейчас продаются путевки в Турцию

Смотрим июньские даты на сайте Teztour.by. Цены на семь ночей для двоих взрослых с питанием «всё включено» стартуют от 2700–2800 рублей. Это бюджетные отели в пределах 1 километра от пляжа. Если добавить одного ребенка, стоимость путевки вырастет до 3800–4000 рублей (мы смотрим самые низкие цены по заданным параметрам).

Семидневные туры в отели уровня «пять звезд» для двоих взрослых стартуют от 3500 рублей. С ребенком рассчитывайте минимум на 4700–4900. А комфортный отдых на десять ночевок обойдется семье из трех человек в сумму от 5300 белорусских рублей.

Светлана Белоус

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