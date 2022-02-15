Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

“По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны”, – говорится в заявлении.

По словам Конашенкова, на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы в рамках последнего этапа российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022».

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