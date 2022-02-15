Диетолог Лора Бурак назвала рецепт замедляющего старение натурального сока, который можно приготовить в домашних условиях, пишет портал “Eat This,Not That!”.

Ежедневное получение различных витаминов и питательных веществ важнее с возрастом, потому что организм претерпевает множество различных изменений.

Диетолог подчеркивает, что лучше делать выбор в пользу цельных овощей и фруктов, так организм получает дополнительно клетчатку и быстрее насыщается. Если такой возможности нет, то приготовленный самостоятельно натуральный сок обеспечит достаточное количество витаминов в день.

«Сок , в основном на основе овощей, с оттенком сладости из яблока или груши — отличная идея, чтобы получить из растений все те витамины, минералы и антиоксиданты, которые необходимы организму, удобным и портативным способом», — говорит Бурак.

Диетолог предлагает добавлять в сок зелень и овощи, такие как шпинат, капуста и огурцы. Эти ингредиенты содержат антиоксиданты и витамины А и С, которые способствуют выработке коллагена, помогающего сохранить здоровье и силу волос и ногтей.

Добавление капусты в сок может помочь улучшить здоровье сердца

В исследовании Biomedical and Environmental Sciences группа мужчин с высоким уровнем холестерина выпивала около полстакана сока капусты каждый день в течение 12 недель. В конце 12-недельного периода уровень «плохого» холестерина был снижен, а уровень «хорошего» холестерина (который может защитить ваше сердце) увеличился.

Как и капуста, шпинат приносит значительную пользу для здоровья. Исследование Clinical Nutrition Research показало, что те, кто ежедневно ел шпинат, смогли снизить кровяное давление из-за высокого содержания нитратов в шпинате. Однако следует отметить, что это был целый шпинат, а не в виде сока.

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