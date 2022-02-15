На уловку злоумышленников попался 49-летний брестчанин, который решил оплатить коммунальные услуги через интернет-банкинг. В поисковой системе он нашел страницу сервиса и для авторизации ввел там логин и пароль – две банковские карты пользователя оказались скомпрометированы, пишет МВД.
В течение нескольких часов со счетов были списаны деньги на общую сумму около 13 тысяч рублей. Мужчина обратился в милицию. Выяснилось, что виртуальные страницы поддельные.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются создатели фишингового сайта.
Чтобы не стать жертвой мошенников, обращайте внимание на написание адресов интернет-ресурсов, которые запрашивают какие-либо персональные данные, сравнивайте их с адресами, в которых вы точно уверены.
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