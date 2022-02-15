Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам, находящиеся в Беларуси, немедленно выехать коммерческим или частным транспортом.

Соответствующая информация появилась на сайте ведомства, пишет издание “Белорусы и рынок”.

В сообщении говорится, что из-за “необычной российской военной активности вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или рассматривающие возможность поездки в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе усиливается напряженность”. “Также возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь”.

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