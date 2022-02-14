Украина запросила встречу с Россией и странами-участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов для обсуждения передислокации российских войск вблизи украинских границ, поскольку не получила ответ на ранее поданный запрос. Об этом сообщил в Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба, пишет Lenta.ru.

“Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму”, — сказал Дмитрий Кулеба.

Запрос Украины к России

11 февраля Кулеба заявил, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ. Глава МИД пояснил, что Россию попросили предоставить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и в Крыму.

Министр указал, что Москва должна указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений. Он сослался на нормы международного права, в частности Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генсеку организации и всем ее странам-членам с призывом осудить действия России по блокаде судоходных участков Черного и Азовского морей из-за военных учений. Президент Украины Владимир Зеленский назвал психологическим давлением скопление российских войск, которое, по его словам, имеет место на границе с республикой.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об опасности военного вторжения России. Москва отвергает обвинения в агрессивных намерениях.

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