14 февраля белорусская фристайлистка завоевала серебряную медаль.

Напомним, что на Играх-2018 в Пхёнчхане Анна Гуськова была первой, тогда для завоевания золота ей было достаточно 96.14 балла.

Сейчас за прыжок в суперфинале белоруска получила 107,95 балла, но победительницей стала представительница Китая Сю Ментао (108,61).

«В детстве Аня очень любила рисовать и мечтала стать художницей, — рассказала «Народной Воле» мама спортсменки Елена Георгиевна. — А вот в школе Аня практически не училась, потому что в 7 лет отец отвел ее в секцию фристайла, и дальше она все время проводила на тренировках и сборах.

Были, конечно, сомнения насчет фристайла, но меня изначально успокоили. Мол, сначала дети просто получают общефизическую подготовку, и только в 14 лет они становятся на лыжи и прыгают с трамплина. Так что время подумать было.

Я долго не ходила на соревнования, муж отговаривал. Но мне же надо было видеть, чем там ребенок занимается. Посмотрела. Конечно, где-то в глубине души было немного страшно за дочку, но потом поняла: это ее занятие. Сейчас всегда стараюсь смотреть соревнования в прямом эфире. Мне кажется, что помогаю дочери и на расстоянии. Пальцы крест-накрест складываю – и смотрю».

Сама Аня так оценила свой медальный прыжок:

«Когда стала в ноги после решающего прыжка, поняла, что сделала все, что могла. Отмечу, что этот прыжок последний раз прыгала в Пхенчхане, четыре года назад, эмоции переполняли. Решение выполнять такой сложный прыжок приняли уже на склоне, когда после второй попытки поняла, что надо идти ва-банк. Была уверенна в своих силах, конечно, сложно было его сделать, так как у меня был только в голове».

Отметим, что Гуськова после президентских выборов-2020 подписала письмо спортсменов против насилия и за новые выборы.

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