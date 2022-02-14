По данным телеканала CBS, Белый дом планирует вывезти из Киева всех американских служащих в течение 24-48 часов.

Источники в администрации президента США сообщили, что всех служащих вывезут в течение двух суток. При этом не уточняется, сотрудников каких именно ведомств планирует вывозить Вашингтон, пишет MK.RU.

Ранее “Европейская правда” сообщила, что временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин вместе с другими американскими дипломатами переезжает из Киева во Львов.

Также украинские СМИ сообщили, что Украину покидают крупные бизнесмены и олигархи. Например, Ринат Ахметов отбыл из Киева в Цюрих на своем частном самолете

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