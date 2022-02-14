Даже когда человечество справится с пандемией коронавируса, система здравоохранения продолжит испытывать запредельные нагрузки из-за его последствий. К такому выводу пришли исследователи из Вашингтонского университета, которые обнаружили небывалый всплеск сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто перенес заражение COVID-19. Их данные подтверждают наблюдения австралийских медиков – ковид надолго, если не навсегда, портит сердца людей.

Ученые честно признают, что пока не поняли механизм этого явления, в их распоряжении есть только статистические данные. Но они весьма убедительны – вне зависимости от возраста, пола и расы пациентов, а также легко или тяжело они перенесли ковид, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает минимум на 55 %. Шанс попасть в больницу с сердечным приступом вырастает на 63%, с ишемической болезнью сердца на 72 % и на 52 % с инсультом, пишет Техкульт.

Данные австралийцев еще более пугающие: они отмечают увеличение риска острого инфаркта миокарда в 3-5 раз, ишемического инсульта в 3-10 раз, а венозной тромбоэмболии в 8 раз. Риск миокардита и перикардита после перенесенного ковида подскочил в 18-21 раз, при этом почти во всех случаях отмечено более тяжелое протекание болезней. Складывается впечатление, что ковид делает сердце и сосуды человека фатально уязвимыми едва ли не для всего.

Данные исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

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