Переход к накопительной пенсионной системе будет очень дорогим и болезненным. Но мы на него обречены. Иначе в недалеком будущем пенсионная система будет съедать все больше и больше ВВП страны.

Беларусь обречена на переход к накопительной пенсионной системе. Однако сильно с ней опоздала. В относительно благополучные времена сделать ее было бы дешевле.

Сейчас реформа обойдется стране в 2-3% дефицита ВВП в течение 10 лет. Это примерно 17-18 млрд долларов, то есть дороже, чем атомная станция. Такой расчет привел экономист Лев Львовский в авторской передаче Александра Кныровича, пишет Thinktanks.by.

«Этот переход будет довольно болезненным и довольно дорогим. Мы сейчас стоим в моменте, где большое поколение, еще советское, начнет выходить из рынка труда, а замещаться оно будет малочисленным поколением 90-х годов», – объяснил Лев львовский.

Процесс замещения названных поколений уже сейчас происходит и достигнет пика в районе 2050-го года.

Может, лучше тогда ничего не реформировать?

«Если мы этого не сделаем, прямо сейчас нам будет чуть полегче, но начиная с 2040 года мы выйдем на постоянный дефицит такого масштаба [2-3% ВВП]. Мы не можем оставить пенсионеров на улице. Соответственно, если система не будет прореформирована, мы все время будем вынуждены вкидывать в эту топку больше и больше денег», – объяснил экономист.

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