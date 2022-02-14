Ринат Ахметов и Борис Колесников, а также другие богатые жители Украины, Большое число частных авиарейсов организовано из Киева в последние сутки, по данным сервиса flightradar.24. Как сообщает «Украинская правда», страну покинули, например, олигархи, а также другие богатые жители Украины, пишет Office life.

Все они направились либо на юг, либо в Западную Европу. По информации nv.ua, всего было примерно два десятка подобных рейсов.

Также есть проблемы с пересечением сухопутной границы Беларуси и Украины. В воскресенье, 13 февраля, группа «J:МОРС» с трудом выехала на свой украинский концерт.

Белорусы пишут в соцсетях, что в тот же день досмотры пассажирских автобусов при въезде на украинскую территорию длились очень долго. Пассажиров спрашивали, где они работают, посещали ли Крым либо Донбасс. Идет тщательный досмотр личных вещей. Запрещают провоз некоторых медикаментов, например, марганцовки.

Некоторые автобусы стояли на границе по 10 часов в ожидании. С белорусской стороны все происходило во много раз быстрее.

В киевской аэропорту «Борисполь» на выходных не впустили в Украину нескольких граждан Беларуси, в том числе журналиста Никиту Мелкозерова.

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