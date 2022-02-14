На территории БМЗ погиб рабочий

На территории ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» произошло ЧП, в результате которого погиб рабочий организации, выполняющей подрядные работы на объекте «Реконструкция ПГУ-3». Об этом сообщается в социальных сетях Белорусского металлургического завода.
Установлено, что работник одного из подразделений «Гомельтехмонтаж» сорвался с высоты. В причинах происшествия разбирается комиссия, проводится проверка.
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