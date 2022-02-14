Третью ветку метро в сторону Зеленого Луга начнут прокладывать уже в этом году, рассказал в эфире телеканала ОНТ глава Минского горисполкома Владимир Кухарев, пишет Onliner.

— В этом году мы планируем начать тоннельные работы на второй части третьей линии — это в сторону Зеленого Луга, площади Бангалор. Уже проектные работы позволяют выйти там на площадку. Если мы не будем заниматься метро, то затраты будут намного хуже. В том числе и финансовые, и моральные. Потому что мобильность передвижения по столице — это очень важно для каждого.

Напомним, в этот первый участок входят 4 станции с рабочими названиями «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов».

Станции в противоположном направлении («Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец») обещают открыть в 2023 году. Полностью зеленая ветка должна заработать в 2028 году.

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