Как делят наследство белорусского бизнесмена Шумского

В России идут жаркие споры по поводу наследства известного белорусского бизнесмена Валерия Шумского, умершего в ноябре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции. Отношения в судах выясняют вдова Шумского и четверо детей бизнесмена от предыдущих браков. Как отмечают наблюдатели, сюжет во многом схож с недавними громкими процессами в России.

КТО ТАКОЙ ШУМСКИЙ?

Валерий Шумский родился в 1960 году в Вилейке. Окончил энергетический факультет Белорусского политехнического института. Известность обрел в 90-е годы, когда его группа компаний «Юкола» стала одним из крупных продавцов иномарок и нефтепродуктов в Беларуси, пишет Office life.

В начале нулевых после спора с властями он вместе с партнером Артуром Зубариком перенес основной бизнес в Москву и начал скупать акции в небольших нефтедобывающих предприятиях России. «Под руководством Шумского небольшая по меркам России нефтяная компания за 18 лет своей работы добыла более 3 млн тонн нефти. При нем „Юкола-Нефть“ стала одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Саратовской и Самарской областях», говорится в некрологе «АссоНефти».

Валерий Шумский был страстным поклонником рока и «Формулы-1», заядлым коллекционером пластинок и ретроавтомобилей. Он основал в Минске TNT Rock Club, где находится коллекция гитар, автографов и прочих раритетов.

Кроме того, ежегодно проводил фестивали ретроавтомобилей «Олдтаймеръ-Ралли» и занимался благоустройством «Парка-отеля Версаль». Шумский также был меценатом православной церкви в России и Беларуси, руководил благотворительным фондом имени преподобной Евфросинии Полоцкой.

ЧТО ОСТАЛОСЬ В НАСЛЕДСТВО?

Ключевой актив — это компания «Юкола-Нефть». В 2020 году она работала на 11 участках (из них 8 промысловых) в Саратовской области и трех в Самарской. Добыча ведется на трех месторождениях: Богородском, Кротовском и Васильковском. Активы «Юкола-Нефти» оцениваются в 7,3 млрд российских рублей (94,5 млн долларов).

Шумскому принадлежит жилая и коммерческая недвижимость в Беларуси и России. Общая стоимость квартир, дома в Раубичах, усадьбы, торговых и бизнес-площадей оценивается в $2,5 млн.

Бизнесмен также владел примерно 70 ретроавтомобилями. Большинство зарегистрировано в Беларуси. Около 30 машин — очень ценные экземпляры, среди них Ford Model T (1914), кабриолет Chevrolet Impala (1963), уникальный Ford Thunderbird (1956), маленькие послевоенные автомобили BMW Isetta, Zundapp, Messerschmitt, «Моргуновка». Их общая стоимость оценивается в $3,5 млн.

ИЗ-ЗА ЧЕГО СПОР?

В апреле 2021 года в российских регистрах появилась информация, что владелицей 50% доли умершего супруга в «Юкола-Нефти» (36,02%) стала его вдова Татьяна Шумская. Спустя несколько месяцев увидел свет иск от четырех детей Валерия Шумского от предыдущих браков — Анны, Ирины, Екатерины и Ивана. Они просили отменить решение нотариуса о выделении Татьяне Шумской «супружеской доли» в наследстве, настаивали на включении ее в наследственную массу и разделе между ней и пятью детьми (в деле фигурирует также 4-летняя Марфа Шумская — общий ребенок Татьяны и Валерия).

Валерий Шумский до ноября 2020 года был основным владельцем «Юкола-Нефти» (72,03%) и аффилированных с ней компаний «Стандарт» (геологоразведка) и «Реверс» (газодобыча). Другими участниками в «Юкола-Нефти» были (с 2018 года) Вероника Месячик (14,03%), дочери (с 2020 года) Ирина (2,68%) и (с 2019 года) Анна (1,33%) Шумские, местный благотворительный фонд имени преподобной Евфросинии Полоцкой (7,48%), кипрский офшор «Баклэнд Компани» и (с 2020 года) сестра Шумского Елена Халецкая (1,2%).

Кроме того, четверо детей бизнесмена, которым от 25 до 35 лет, добиваются признания недействительными решений заседаний совета директоров компании — в частности, избрания вдовы основателя «Юкола-Нефти» Татьяны Шумской председателем совета директоров компании и назначения ее главой московского представительства.

В конце 2021 года в московский суд поступили иски от двух детей Татьяны Шумской от ее предыдущего брака. Ульяна (2005 г.р.) и Иван (2003 г.р.) хотят, чтобы им дали право наследования в составе наследников первой очереди. На данный момент, напомним, таковыми признаны вдова и пятеро детей Шумского.

Дети Татьяны Шумской мотивируют свое право на обладание 4,5% доли «Юкола-Нефти», 1/8 части квартиры в Москве и по примерно 2,3% компаний «Стандарт» и «Реверс» тем, что в 2015-2020 годах «проживали совместно с наследодателем одной семьей, находились на его иждивении».

Дела рассматриваются в российских судах, потому что Валерий Шумский являлся гражданином Российской Федерации и его компании, вокруг которых идет спор, зарегистрированы в России.

Семья Шумских жила на две страны — Беларусь и Россия, говорится в материалах дела.

КАКИЕ ДОВОДЫ СТОРОН?

В течение нескольких месяцев прошлого года фамилия Татьяны Шумской то исчезала, то появлялась в регистрах совладельцев «Юкола-Нефти». Но с третьей декады сентября Татьяна Шумская, по данным российского ЕГРЮЛ, — снова совладелица 36,02% нефтедобывающей компании.

— Компания «Юкола-Нефть» была создана в 2002 году и не имеет никакого отношения к имуществу, нажитому в браке нашим отцом с Татьяной, который был зарегистрирован в 2016 году, — рассказывает Office Life Ирина Шумская, старшая дочь бизнесмена. — В 2018 году в России была амнистия капитала, и папа стал владеть своей долей непосредственно, как физлицо, а не через кипрскую компанию, как это было ранее. Татьяна воспользовалась датой регистрации доли на физическое лицо и смогла выделить супружескую долю по формальным признакам, зная, что данное имущество не может считаться совместно нажитым. Мы намерены доказывать факт отсутствия режима совместной собственности доли в «Юкола-Нефти». Дело в том, что даже в период до 2018 года папа был признан судом фактическим владельцем компании (в налоговом споре). Вместе с тем мы не претендуем на доли в компаниях «Стандарт» и «Реверс», которые появились в период брака Татьяны и Валерия Константиновича.

Дети Шумского после вступления в наследство намеревались продать свои доли в «Юкола-Нефти» стратегическому инвестору.

— Меня отец знакомил со своими бизнесами, какое-то время я имела отношение к «Юкола-Нефти». Но нефтяной бизнес — очень непростой. Чтобы в нем работать, надо иметь нужные связи и обладать авторитетом, который имелся у папы. Плюс все дети —уже состоявшиеся люди, с определенными интересами. Собственно этими причинами и был обусловлен такой наш подход к будущему «Юкола-Нефти», — говорит Ирина Шумская. — Но сейчас нас не устраивают процессы, которые проходят в самой компании. Например, попали под сокращение топ-менеджеры, которые много лет работали с папой и которым он доверял. Недавно мы узнали, что Татьяна предпринимает попытку признать недействительными сделки по передаче миноритарных долей «Юкола-Нефти» нам с Анной и сестре папы.

Что касается других активов, которые входят в наследуемую массу, то могут быть рассмотрены различные варианты, как связанные с разделом и последующей продажей имущества, так и взаимозачетами. Например, Анна, Иван, Ирина и Екатерина хотят, чтобы у Марфы был дом, поэтому готовы рассматривать дом в Раубичах как часть недвижимости, которая не подлежит продаже и разделу. Касаемо дорогостоящей коллекции машин — если Татьяна начнет фактически строить музей в течение года, то дети Шумского передадут машины в музей, если нет, то продадут их.

— Изначально у нас были хорошие отношения с Татьяной, — говорит Ирина Шумская. — Скажу больше. Во время каких-то споров между Татьяной и папой я поддерживала ее. И мне сейчас очень неудобно перед отцом. Потому что то, как повела себя Татьяна, стало для нас всех шоком. Изначально после смерти отца она нас уверила, чтобы мы не волновались, все поделим поровну, все организационные вопросы возьмет на себя. То есть к моменту вступления в наследство, спустя полгода после смерти отца, подготовит документы и так далее. Через какое-то время мы узнали от третьих лиц, что история стала развиваться по совершенно другому сценарию. Более того, как мы недавно выяснили, Татьяна начала заниматься этими делами вскоре после смерти Валерия Константиновича.

Мы осознаем и понимаем, что суды — это долгий и дорогой путь, и это явно не то, что хотел наш отец, поэтому предпринимаем многочисленные попытки для мирного урегулирования возникшего спора. В частности, предлагали Татьяне вариант с медиацией. Сначала она вроде бы как согласилась на встречу. Но потом отказалась. Она согласна на переговоры только на ее условиях.

Стоит сказать, что в России все чаще стали возникать скандалы из-за наследства крупных предпринимателей. Можно вспомнить спор по поводу активов миллиардера Дмитрия Босова, владевшего компанией «Сибантрацит», между вдовой и детьми бизнесмена от прошлых браков. На наследство основателя производителя косметики Natura Siberica Андрея Трубникова претендуют дети бизнесмена от двух браков и его третья супруга, с которой он находился в процессе развода. Примерно та же ситуация возникла и вокруг Игоря Сосина, основателя торговых сетей Modis, Modi и «Старик Хоттабыч». Источники, знакомые с «делом Шумских», полагают, что иск детей Татьяны Шумской от предыдущего брака возник под воздействием вышеназванных российских историй.

— Мы надеемся, что суды в России вынесут непредвзятые решения по нашему делу, — резюмировала Ирина Шумская.

Получить комментарий у Татьяны Шумской пока не удалось: сообщения в мессенджерах она прочитала, но не ответила.

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