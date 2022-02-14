День всех влюбленных: история и традиции праздника

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine’s Day) или День всех влюбленных.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata, пишет «Календарь событий».

У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти.

Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня.

Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.

В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года.

Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги.

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком. Кстати, там День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее.

У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы.

В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый.

Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещен, причем, под страхом больших штрафов.

На Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а летом, и был был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии. Сегодня в России в этот день отмечается официальный праздник Всероссийский день семьи, любви и верности.

В Беларуси этот праздник стал всеобщим начиная с 1990-х годов, с приходом в страну западной масскультуры. С тех пор и белорусские влюбленные 14 февраля дарят друг другу подарки, отправляют открытки.

Студенты – самые горячие поклонники праздника всех влюбленных. Во многих вузах размещают специальные почтовые ящики для писем и пожеланий, признаний в любви. А в вузах художественного профиля студенты вместе с преподавателями устраивают «Валентиновые посиделки», на которых читают свои произведения, обсуждают любовную лирику поэтов разных стран, представляют театрализованные программы.

В университетах проводятся праздничные акции, концерты, конкурсы для пар. Также 14 февраля в крупных вузах работает «голубиная почта» для влюбленных.

Кроме этого, традицией в Беларуси стали акции «массовых поцелуев». На стадионах, мостах, в парках и сквериках парочки и просто прохожие собираются и по команде обмениваются «затяжным поцелуем».

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