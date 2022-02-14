Жуткий инцидент произошел несколько дней назад в спецприемнике в одном из отделов полиции Москвы. 56-летний артист Валерий Николаев был задержан за административное правонарушение. Актер находился под арестом за управление автомобилем без водительских удостоверений в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказал сам Валерий Николаев полицейским, когда он находился в камере, у него случился конфликт с другим задержанным, 27-летним гражданином Таджикистана Умаром В. По словам артиста, мужчина затаил на актера обиду и во время вечернего приема пищи облил Валерия Николаева кипятком. По имеющейся информации, актер получил ожоги лица, груди и рук. Всего было поражено около 40% поверхности тела.

«Задержанный актер Валерий Николаев написал на обидчика заявление. Однако позже артист стал неадекватно себя вести и пугать своим поведением других задержанных. Врачи, прибывшие для оказания помощи актеру, решили вызвать на место бригаду психиатрической помощи. Приехавшие на вызов санитары госпитализировали артиста в психиатрическую больницу», – рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время 56-летний актер Валерий Николаев находится в одной из психбольниц Москвы, врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь.

Валерий Николаев – российский актер театра и кино. Учился при художественном театре имени Чехова на курсе у Олега Табакова. После выпуска сразу был принят в труппу МХТ имени Чехова. Проходил дополнительное обучение в актерских школах за рубежом, в США и Великобритании. Среди широкой публики получил известность после исполнения главной роли в российском сериале «День рождения Буржуя».

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