ЦИТАТА

Александр Лукашенко: «Никто не выработал демократические стандарты,

будь то на выборах или еще где-то. Нет этих единых стандартов».

Конечно же, демократические стандарты выработаны. Стандарты выборов приняты даже в рамках Содружества Независимых Государств, в состав которого входят далеко не самые продвинутые в этом смысле страны. Другое дело, что Беларусь в 2002 году не подписала Конвенцию о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ. Сделано это было только спустя 12 лет после появления документа, когда в Минске поняли, что, как и большинство документов в рамках СНГ, этот тоже никого ни к чему не обязывает и за его исполнение биться никто не будет.

Впрочем, как бы то ни было, к конвенции Беларусь присоединилась и определенные обязательства по соблюдению демократических стандартов выборов на себя взяла.

Кстати, именно этим документом запрещаются призывы к бойкоту, после чего норма перекочевала в белорусское законодательство. А вот что касается всего остального, то белорусские законодатели не поторопились.

В частности, Конвенция определяет, что подлинные выборы – это когда существует «реальный политический плюрализм, идеологическое многообразие и многопартийность».

«При подлинных выборах обеспечивается свободный доступ кандидатов, политических партий (коалиций) к средствам массовой информации и телекоммуникаций».

«Подлинные выборы предполагают равные и справедливые правовые условия для регистрации кандидатов, списков кандидатов и политических партий (коалиций). Регистрационные требования должны быть ясными и не содержать условий, способных стать основанием для привилегий либо ограничений дискриминационного характера. Не допускается произвольное или дискриминирующее применение норм о регистрации кандидатов, списков кандидатов и политических партий (коалиций)».

Помимо прочего, в Конвенции оговорено, что в избирательных комиссиях должны быть представители кандидатов с правом совещательного голоса. Что наблюдатели должны находиться в помещении для голосования и «наблюдать за подсчетом голосов избирателей в условиях, обеспечивающих обозримость процедуры подсчета бюллетеней». Что они вправе «наблюдать за составлением избирательным органом протокола об итогах голосования, результатах выборов и иных документов, знакомиться с протоколом избирательного органа об итогах голосования, получать заверенные копии указанных протоколов…»

Одним словом, в Конвенции в качестве стандарта прописано много такого, что в Беларуси не спешат реализовать и уверены, что всё это нам «навязывает Запад». Так вот не Запад. А Путин с Рахмоном. По малопонятной политической иронии, именно они подписали Конвенцию о стандартах выборов самыми первыми.

Александру Лукашенко стоило бы почитать этот документ. Хотя бы для того, чтобы впредь не попадать пальцем в небо, утверждая, что относительно выборов никаких стандартов не существует. Всё-таки они есть.

Публикация из № 12 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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