Неотправленное письмо

Хочу поделиться с читателями «Народной Воли» типичной для нашего времени историей, немыслимой даже во времена Брежнева.

Люди старшего поколения хорошо помнят: если советские граждане не могли добиться справедливости для себя по жизненно важным вопросам, они использовали наличие института формальных выборов, чтобы их решить. Допустим, над чьей-то квартирой годами протекала прохудившаяся крыша. А местные коммунальщики не реагировали на обращения жильцов. Так вот, в 70-е годы прошлого века люди перед выборами писали в местные органы власти, что не пойдут на голосование, пока волнующая их проблема не будет решена. И, поверьте, проблема решалась немедленно, как по волшебству. А виновных в волоките и пренебрежении бытовыми, неполитическими, интересами граждан строго наказывали, а не перемещали с одной удобной, теплой должности на другую, как принято сейчас.

В те времена партийные и советские руководители прагматично мыслили: зачем плодить недовольных властью на пустом месте? Даже тогда понимали, что социальные вопросы рано или поздно перерастают в политические, если их не решать по запросам людей. Новочеркасск 1962 года был убедительным примером.

…В 2004 году перед парламентскими выборами я традиционно заказала соцопрос. И выяснилось, что в центре Минска самой главной проблемой для жителей являются коммунальные вопросы. Точнее, качество оказания жилищно-коммунальных услуг.

Я абонировала почтовый ящик и обратилась к избирателям с просьбой присылать свои предложения для будущего закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», который задумала написать.

На меня обрушился девятый вал писем! Сначала мои помощники забирали их сотнями раз в неделю. Потом пришлось оставить на почте сумку-«оккупантку» и опорожнять ее через день. Попадались даже так называемые «фронтовые конверты» – их приносили на почту люди старшего поколения. Все писавшие получили от меня письменный ответ с благодарностью и предложением сотрудничать.

Всего моей командой было отправлено избирателям около 10 тысяч писем. Такова предыстория появления важного социального закона, разработанного под моим руководством группой коллег и специалистов и принятого в 2008 году (закон шел трудно, при сопротивлении профильного министерства).

По моему замечанию, сегодня подобный закон из-за ЖКХ-лоббистов вообще не прошел бы. Да и предложить его внести было бы некому – ситуация в стране изменилась. Мнение людей, в том числе и по неполитическим вопросам, не учитывается, хотя на словах все окей. Впрочем, в Первомайском районе столицы такая ситуация существует уже лет 10–12. Тому есть много примеров.

Сужу по истории с капремонтом дома, в котором живу. Дом построен в 1936–1939 годах. От родных писателей мы знаем, что это были за годы. Шаг влево, шаг вправо – и… Так что строили тогда на совесть, на века, потому что за стройку отвечали головой в буквальном смысле. Да еще и дом предназначался для военного командного состава (была в нем даже комната для денщика). Не удивительно, что в войну там поселились начальники расположенного неподалеку концлагеря. Тогда, в войну, дом уцелел.

Сам дом построен из красного кирпича в стиле конструктивизма. Таких зданий в Минске осталось – по пальцам пересчитать.

О нашем доме не раз писали в республиканской прессе, в том числе и совсем недавно. Подобные дома надо оберегать как национальное достояние. А вместо этого безответственные, неподконтрольные общественному мнению местные назначенцы их фактически уничтожают.

Спросите, как это возможно? Узнаете из письма-заявления, которое я прилагаю к материалу (печатается без правок и сокращений. – Ред.).

«Главе Администрации

Президента Республики

Беларусь

Сергеенко Игорю Петровичу

Председателю Комитета

государственной безопасности

Республики Беларусь

Тертелю Ивану Станиславовичу

Министру жилищно-

коммунального хозяйства

Хмелю Андрею Валерьевичу

заявление

Мы, члены созданного нами в июне 2021 г. т.н. «Временного домового комитета по преодолению катастрофических последствий капремонта в доме 12 по ул.Чернышевского, г.Минска», отказываемся участвовать в республиканском конституционном референдуме.

Власть не защищает интересы рядовых граждан, не слышит нас. На сотни наших обращений (переданных по почте и на личных приемах во всех инстанциях) мы получаем чиновничьи отписки. Неважно, что там написано: «формально правильно, а по сути – издевательство!» (В.И.Ленин).

Тендерная процедура по капремонтам полностью скомпрометирована отсутствием прозрачности для конечного потребителя услуги – владельцев квартир и др. жильцов, оплачивающих 30% стоимости капремонта, но бесправных перед лицом чиновников и недобросовестных проектировщиков и подрядчиков (наш случай). В результате служебной халатности одних и халтуры и мошенничества со стороны других наш уникальный дом 1936–1939 годов постройки, уцелевший в войну, полуразрушен после начатого 1,8 года назад капремонта, рассчитанного на 3 (!) месяца и брошенного подрядчиком 9 марта 2021 года после проверки КГК (единственного, кто пытался нам помочь). Мошенники с плохой профрепутацией, заранее известной заказчику (мы имеем доказательства), разбазарили большую часть бюджета и бросили ранее крепкий дом в очень плохом состоянии. Вместо обращения в прокуратуру либо суд на нарушения строительных норм и сроков КУП «ЖКХ Первомайского района г.Минска» штрафовал подрядчика раз в 3 месяца (из нашего бюджета?) и не требовал переделки негодного проекта, сделанного витебским проектировщиком вслепую, без предпроектного, поквартирного обследования, как для стандартного панельного 4-этажного дома.

После нашего визита к мэру Кухареву В.Е. 7 июля 2021 г. (подрядчик сбежал 4 месяца назад) подрядчика отстранили юридически и трижды объявляли тендеры на капремонт нашего дома, которые срывались. Кормят нас обещаниями, вместо того чтобы употребить власть: заказать новый проект с учетом специфики дома, предварительно проведя экспертизу по выполненным работам; привлечь дополнительное финансирование под новый проект; подать в суд за халатность на всех причастных к провалу проекта, взыскав все потраченные средства с проектировщика и подрядчика и наказав виновных в волоките и имитации контроля чиновников.

В феврале 2020 г. по поводу одного недостроя А.Г.Лукашенко сказал: «Надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем». Чиновники в Первомайском районе считают иначе – берут тех, кто ставит цену на проект на тысячу-две ниже. Но находит путь к их сердцам».

Так, мы, жильцы дома, за время «бессрочного» капремонта прошли все круги «чиновничьего ада». Несмотря на коронавирус, встретились со всеми ответственными лицами, кто мог бы нам помочь, кроме Главы Администрации президента. К сожалению, последний личных приемов для минчан не проводит. А жаль: я обязательно рассказала бы ему об острейшей кадровой проблеме с качеством руководящего состава в Первомайском районе столицы. В деталях, с доказательствами.

Ради справедливости скажу: приведенное выше письмо не отправлено по указанным адресам. Почему? Потому что три четверти жителей дома не решились подписаться, хотя страдают от ситуации все. «Боюсь попасть на Окрестина», – главный повод для отказа. Не буду расшифровывать суть этих слов и с чем они связаны.

Возражу лишь нерешительным словами римского императора и философа Марка Аврелия: «Проблема в том, что, не рискуя, мы рискуем в сто раз больше». На одной чаше весов – угроза разрушения собственности, на другой – пустые опасения.

Ольга АБРАМОВА, жительница Минска.

P.S. По данным редакции, 7 февраля 2022 года Ольга Абрамова от своего имени направила три заказных письма на имя Н.И.Кочановой, И.П.Сергеенко, И.С.Тертеля с официальным заявлением, что она не будет участвовать в республиканском конституционном референдуме в знак протеста против отказа государства от выполнения важнейших социальных обязательств. По ее мнению, «граждане не должны соглашаться с чиновничьим произволом на местах. С ним следует целенаправленно бороться».

На фото: Состояние балконов. Разрушенный вход в брошенный открытым подвал. Трещины в стенах, которые в ходе работ были в спешном порядке скрыты под штукатуркой.

Публикация из № 12 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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