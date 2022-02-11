На месте гибели рабочего в Минске работают следователи

По предварительным данным, 11 февраля текущего года на строительном объекте на улице Кижеватова в Минске при выполнении работ произошел обвал грунта. Под землей оказался рабочий. В результате произошедшего мужчина скончался, сообщает Следственный комитет.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.

Фиксируется следовая картина, допрашиваются свидетели, изымается техническая документация, назначено проведение экспертных исследований.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Проводится расследование.

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