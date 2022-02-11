В Беларуси проходит кампания по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2021 году.

Налоговую декларацию необходимо представить не позднее 31 марта. Налог надо будет оплатить не позднее 1 июня 2022 года.

Налоговые органы напоминают, что налоговую декларацию обязаны представить граждане, которые продали в течение последних 5 лет более одного жилого дома или садового домика, машино-места, земельного участка, гаража, более одной квартиры или дачи, реализовали иную недвижимость (например, торговые, офисные и административные помещения), получили доходы от продажи в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, двух и более легковых машин, получали доходы из-за или за границей (например, от работы по найму, от продажи акций или иных ценных бумаг; в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках; в виде дарения от иностранных граждан, и др.), а также другие доходы, облагаемые подоходным налогом с физлиц.

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