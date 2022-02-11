«Народная Воля» поинтересовалась, что думает по поводу референдума экс-глава Национальной академии наук Беларуси академик Александр Войтович.

– Я пока еще размышляю, идти или не идти на референдум, – делится своими мыслями Александр Павлович. – Если идти, то как голосовать?

Новый проект Конституции вызывает у меня много вопросов… Фактически сейчас власть признала, что на одном из прошлых референдумов зря убрали ограничения по президентским срокам. Есть вопросы у меня и по поводу Всебелорусского народного собрания. Оглянитесь кругом: в каких странах есть подобная структура? На мой взгляд, это полностью искусственная надстройка, и, создавая ее, власть преследует свои личные корыстные интересы. Я считаю, что Всебелорусское собрание совершенно не нужно для управления страной.

Новая Конституция наделяет неприкосновенностью лицо, занимающее пост президента. И, согласно проекту, после прекращения своих обязанностей президент не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий. Ну а если президент совершил преступление? В Конституции же написано, что все равны. В других странах, например, президентов сажают в тюрьму, и никто не смотрит, что он раньше был главой государства. Совершил преступление – неси ответственность по закону, и не важно, президент ты или нет. Так должно быть…

Публикация из № 12 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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