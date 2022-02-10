Даже при наличии антител человек может заболеть новым штаммом коронавируса, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Однако, по словам специалиста, заболевание проходит легче и снижается уровень смертности при наличии антител.

«Подобную картину можно увидеть в Великобритании. Есть исследования, что набор антител у переболевших и вакцинрованных может отличаться. Есть теория, которая пока не подтверждена, что, если человек сначала переболел коронавирусом, а потом вакцинировался, то его иммунитет становится прочнее, а антитела разнообразнее», — сказал Альтштейн в беседе с «Известиями».

Ранее Альтштейн заявил, что назвать необходимый для защиты от коронавируса уровень антител пока невозможно. По его словам, в настоящее время точно известно, что антитела — это показатель того, что человек либо переболел коронавирусом, либо вакцинировался. Однако очень важно считать вакцинированных и заболевших, так как общее количество и лабораторные исследования смогут дать более-менее ясную картину о нужном уровне антител.

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