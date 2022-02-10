Смешанные командные соревнования в лыжной акробатике – это новый вид олимпийской программы.

Соревновались шесть команд, в каждой их них были по три спортсмена. Белорусскую команду представляли олимпийская чемпионка Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик.

Увы, но сборная Беларуси финишировала последней в квалификации и в суперфинал не вышла.

Золото выиграла сборная США, серебро завоевала сборная Китая, бронза досталась команде Канады.

“Здорово, что в олимпийской программе появились командные соревнования, — рассказала после соревнований Анна Гуськова. — На данный момент я расстроена, но дело в том, что наша команда выступила хорошо. Не буду говорить, что кто-то, что-то не так сделал. Прыжки были колоссально крутые, чистые, красивые.

На будущее это даст нам какой-то пинок. Мы еще покажем и докажем, что команда Беларуси может добиться более высоких результатов».

Шанс реабилитироваться у белорусских фристайлистов и на самом деле еще есть. 13-14 февраля пройдут индивидуальные сорвенования у женщин, 15-16 февраля — у мужчин. Смогут ли чем-то удивить наши фристайлисты? Ждать осталось недолго…

Расписание соревнований 11 февраля, в котором участвуют белорусские спортсмены (время белорусское)

Лыжные гонки. 10.00 – мужчины, 15 км, классический стиль

10.00 – мужчины, 15 км, классический стиль Биатлон. 12.00 – женский спринт

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