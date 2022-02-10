Оказаться на ступеньке олимпийского пьедестала – это не только почетно, но и зачастую финансово выгодно. В каких государствах особенно щедры на бонусы спортсменам, а в каких и вовсе ничего не платят за результат?

Самые щедрые и самые скупые страны

Наибольшие призовые обещают власти Гонконга – его спортсмены традиционно участвуют в Олимпиадах под своим флагом и не входят в китайскую сборную: за «золото» нынешней Олимпиады в Пекине атлетам готовы заплатить 5 млн гонконгских долларов (642 тысяч долларов США по курсу на конец января).

При этом Гонконг участвует в зимних Олимпийских играх на протяжении вот уже 20 лет, но ни разу не выигрывал ни одной медали – как, впрочем, и турецкие спортсмены, которым местные власти готовы выплатить 380 тысяч долларов за высшую ступень пьедестала.

В списке стран, которые выплачивают за «золото» шестизначные суммы в долларовом эквиваленте, значатся также:

Малайзия (238 тысячи),

Италия (201 тысяча),

Кипр (168 тысяч),

Латвия (159 тысяч),

Венгрия (156 тысяч),

Болгария (143 тысячи),

Литва (143 тысячи),

Косово (123 тысячи),

Эстония (112 тысяч),

Чехия (110 тысяч).

При этом благодаря успехам своей олимпийской сборной в Токио Италия уже выплатила в прошлом году более 9 миллионов долларов призовых. А вот один из лидеров медального зачета зимних Олимпиад – Норвегия – вообще не обещает своим спортсменам денег за успехи на играх. Так же поступают и в Великобритании и Исландии, хотя и используя другие формы поощрения, пишет издание “Белорусы и Рынок”.

Суммы, налоги, источники

Члены сборной США, которая является одной из главных претенденток на лидерство в финальном медальном зачете нынешней Олимпиады, за «золото» получат 37,5 тысяч долларов, за «серебро» – 22,5 тысячи долларов , за «бронзу» – 15 тысяч долларов.

Суммы призовых в США облагаются налогом, хотя с 2016 года его должны платить только спортсмены с годовым доходом более миллиона долларов, причем ставка составляет 37%. А вот в Дании, где подоходный налог достигает почти 56%, на призовые (15 тысяч долларов в эквиваленте за «золото» Олимпиады) государство не претендует вовсе.

В России олимпийские призовые (более 53 тысяч долларов за «золото») суммируются в зависимости от количества медалей и также налогом не облагаются, а призеры получают еще и новенькие дорогие авто от Фонда поддержки олимпийцев.

Спортсмены в отдельных странах могут получать выплаты сразу из нескольких источников. Так, занявший первое место атлет из Словении может получить до 84 тысячи долларов, из которых примерно 22 тысячи платит местный НОК, а еще 62 тысячи – правительство.

А вот все суммы призовых, как и многочисленные бонусы (страховки и т.д.), для американских атлетов оплачиваются из средств Олимпийского и паралимпийского комитета США, который существует благодаря некоммерческим фондам, а не за счет федерального бюджета.

Без медали, но с деньгами

Кое-где призовые можно заработать, даже не приблизившись к пьедесталу. Кипр платит своим спортсменам за все места в финишной таблице до 16-го включительно, правда, за позиции вне тройки сильнейших дают существенно меньше денег. Похожий принцип используют в отношении своих олимпийцев Германия и Лихтенштейн. У наших соседей в Латвии выплаты полагаются до 6 места включительно, а в Литве и Венгрии – до 8-го.

Некоторые страны, такие как Южная Корея, платят за места на пьедестале не только спортсменам, но и тренерам, причем последним – существенно выше. Так, за командное «золото» корейский атлет получает 39 тысяч долларов , за индивидуальное – 52 тысячи долларов, а вот главный тренер успешного олимпийца сможет забрать более 66 тысяч долларов.

В некоторых странах существует отдельная ставка для участников командных соревнований, оказавшихся на пьедестале. К примеру, для «личников» и «командников» из Словакии разница составляет почти 40 тысяч долларов: тысяч долларов за «золото» в индивидуальных соревнованиях и 17 тысяч долларов за первое место в составе команды. Правда, национальный олимпийский комитет страны может менять размер выплаты в зависимости от значимости вклада той или иной спортивной звезды в общую победу.

Кое-где олимпийским призерам полагаются особые пенсии. Так, Малайзия обещает 1,2 тысяч долларов пожизненных ежемесячных выплат спортсменам, занявшим первое место на играх, а Хорватия с 45 лет платит им пенсию в размере 100% от средней зарплаты (около 1,1 тысячи долларов), причем выплаты полагаются и «серебряным» (80% от средней зарплаты), и «бронзовым» (60% от средней зарплаты) медалистам. Турция же выплачивает подобную пенсию в размере двойной минимальной зарплаты.

А что в Беларуси?

В Беларуси призерам зимней Олимпиады будут платить по тому же принципу, что применялся для летних игр в Токио:

победители получат 12 тысяч базовых величин (384 тысячи рублей или почти 150 тысяч долларов),

за «серебро» – 6 тыс. базовых (192 тысячи рублей или почти 75 тысяч долларов),

за «бронзу» – 4 тыс. базовых (128 тысяч рублей или почти 50 тысяч долларов).

Также в нашей стране предусмотрены премии для тренеров и других спортивных специалистов, которые готовили успешных олимпийцев.

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