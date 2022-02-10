Оказаться на ступеньке олимпийского пьедестала – это не только почетно, но и зачастую финансово выгодно. В каких государствах особенно щедры на бонусы спортсменам, а в каких и вовсе ничего не платят за результат?
Самые щедрые и самые скупые страны
Наибольшие призовые обещают власти Гонконга – его спортсмены традиционно участвуют в Олимпиадах под своим флагом и не входят в китайскую сборную: за «золото» нынешней Олимпиады в Пекине атлетам готовы заплатить 5 млн гонконгских долларов (642 тысяч долларов США по курсу на конец января).
При этом Гонконг участвует в зимних Олимпийских играх на протяжении вот уже 20 лет, но ни разу не выигрывал ни одной медали – как, впрочем, и турецкие спортсмены, которым местные власти готовы выплатить 380 тысяч долларов за высшую ступень пьедестала.
В списке стран, которые выплачивают за «золото» шестизначные суммы в долларовом эквиваленте, значатся также:
- Малайзия (238 тысячи),
- Италия (201 тысяча),
- Кипр (168 тысяч),
- Латвия (159 тысяч),
- Венгрия (156 тысяч),
- Болгария (143 тысячи),
- Литва (143 тысячи),
- Косово (123 тысячи),
- Эстония (112 тысяч),
- Чехия (110 тысяч).
При этом благодаря успехам своей олимпийской сборной в Токио Италия уже выплатила в прошлом году более 9 миллионов долларов призовых. А вот один из лидеров медального зачета зимних Олимпиад – Норвегия – вообще не обещает своим спортсменам денег за успехи на играх. Так же поступают и в Великобритании и Исландии, хотя и используя другие формы поощрения, пишет издание “Белорусы и Рынок”.
Суммы, налоги, источники
Члены сборной США, которая является одной из главных претенденток на лидерство в финальном медальном зачете нынешней Олимпиады, за «золото» получат 37,5 тысяч долларов, за «серебро» – 22,5 тысячи долларов , за «бронзу» – 15 тысяч долларов.
Суммы призовых в США облагаются налогом, хотя с 2016 года его должны платить только спортсмены с годовым доходом более миллиона долларов, причем ставка составляет 37%. А вот в Дании, где подоходный налог достигает почти 56%, на призовые (15 тысяч долларов в эквиваленте за «золото» Олимпиады) государство не претендует вовсе.
В России олимпийские призовые (более 53 тысяч долларов за «золото») суммируются в зависимости от количества медалей и также налогом не облагаются, а призеры получают еще и новенькие дорогие авто от Фонда поддержки олимпийцев.
Спортсмены в отдельных странах могут получать выплаты сразу из нескольких источников. Так, занявший первое место атлет из Словении может получить до 84 тысячи долларов, из которых примерно 22 тысячи платит местный НОК, а еще 62 тысячи – правительство.
А вот все суммы призовых, как и многочисленные бонусы (страховки и т.д.), для американских атлетов оплачиваются из средств Олимпийского и паралимпийского комитета США, который существует благодаря некоммерческим фондам, а не за счет федерального бюджета.
Без медали, но с деньгами
Кое-где призовые можно заработать, даже не приблизившись к пьедесталу. Кипр платит своим спортсменам за все места в финишной таблице до 16-го включительно, правда, за позиции вне тройки сильнейших дают существенно меньше денег. Похожий принцип используют в отношении своих олимпийцев Германия и Лихтенштейн. У наших соседей в Латвии выплаты полагаются до 6 места включительно, а в Литве и Венгрии – до 8-го.
Некоторые страны, такие как Южная Корея, платят за места на пьедестале не только спортсменам, но и тренерам, причем последним – существенно выше. Так, за командное «золото» корейский атлет получает 39 тысяч долларов , за индивидуальное – 52 тысячи долларов, а вот главный тренер успешного олимпийца сможет забрать более 66 тысяч долларов.
В некоторых странах существует отдельная ставка для участников командных соревнований, оказавшихся на пьедестале. К примеру, для «личников» и «командников» из Словакии разница составляет почти 40 тысяч долларов: тысяч долларов за «золото» в индивидуальных соревнованиях и 17 тысяч долларов за первое место в составе команды. Правда, национальный олимпийский комитет страны может менять размер выплаты в зависимости от значимости вклада той или иной спортивной звезды в общую победу.
Кое-где олимпийским призерам полагаются особые пенсии. Так, Малайзия обещает 1,2 тысяч долларов пожизненных ежемесячных выплат спортсменам, занявшим первое место на играх, а Хорватия с 45 лет платит им пенсию в размере 100% от средней зарплаты (около 1,1 тысячи долларов), причем выплаты полагаются и «серебряным» (80% от средней зарплаты), и «бронзовым» (60% от средней зарплаты) медалистам. Турция же выплачивает подобную пенсию в размере двойной минимальной зарплаты.
А что в Беларуси?
В Беларуси призерам зимней Олимпиады будут платить по тому же принципу, что применялся для летних игр в Токио:
- победители получат 12 тысяч базовых величин (384 тысячи рублей или почти 150 тысяч долларов),
- за «серебро» – 6 тыс. базовых (192 тысячи рублей или почти 75 тысяч долларов),
- за «бронзу» – 4 тыс. базовых (128 тысяч рублей или почти 50 тысяч долларов).
Также в нашей стране предусмотрены премии для тренеров и других спортивных специалистов, которые готовили успешных олимпийцев.
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