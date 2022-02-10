ДТП с участием шести автомобилей произошло сегодня, 10 февраля, в районе домов №№ 90 и 92 по проспекту Революции.

К счастью, жертв нет. А потерпевшие, увы, есть, и не один. Это и владельцы машин, и хозяева двух домов, в чьи заборы врезались автомобили.

Андрей Ковшик и растерян, и возмущен: еще утром у него был ухоженный двор, а сейчас над территорией участка нависает чужое авто. Большая часть забора и калитка повреждены и восстановлению не подлежат: необходима только их замена. Да и остальная часть ограждения сместилась в сторону (при этом поврежденными оказались опоры), пишет издание “Единство”.

— Где-то около 10 часов, когда все произошло, я был дома, — рассказывает Андрей Николаевич. — Услышал на улице страшный грохот. Не успел подойти к окну, как мне звонит сосед и говорит: у тебя во дворе чужая машина, забор разбит… Я вышел и ужаснулся от увиденного… Утром, около восьми, дорога была еще совершенно сухая. Это позже, ко времени аварии, везде стало настолько скользко, что шагу не ступить. На дороге тоже образовалась наледь. Проезжая часть на тот момент песчано-соляной смесью обработана не была. Сначала одну машину занесло, и она врезалась в соседский забор. Автомобили, идущие следом, начали притормаживать возле моего дома. Ну, и пошли столкновения…

По словам мужчины, свой забор ему уже доводилось ремонтировать. Правда, хозяйке соседнего дома не везет еще больше: ремонты она делает с «завидной» регулярностью. Причина, скорее всего, в том, что ее участок находится на небольшом закруглении дороги, идущей вниз с уклоном, — опасное место.

У борисовчан есть много жалоб на саму дорогу: на ней есть выбоины, на которых машины то и дело «подпрыгивают». А когда скользко, то дело становится вовсе плохо — потерять управление ничего не стоит. И тут до беды — секунды.

По информации, которую предоставили в ОГАИ Борисовского РУВД, сначала произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Водители следовавших за ними машин не учли дорожную обстановку и погодные условия, что привело к ряду других аварий: наезд на забор и пр. Предварительно сопутствующим дорожно-транспортному происшествию фактором была сколькая дорога. По факту произошедшего ДТП проводится проверка.

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