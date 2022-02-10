Сегодня ночью откроют движение на Немиге

Работы по восстановлению моста, обрушившегося 8 января 2021 года над улицей Немига, завершены, сообщает ГАИ.

Сегодня ночью откроют движение всех видов транспорта, включая общественный, на участках, где вводились ограничения:

Автобусных маршрутов № 1, 24, 38, 57, 69, 73, 74с, 91, 119с, 163, 188с, 1008-ТК, 1024-ТК, 1053-ТК, 1056-ТК, 1073-ТК, 1111-ТК, 1119-ТК, 1146-ТК, 1153-ТК, 1346-ТК;

троллейбусных маршрутов № 9, 12, 13, 14, 29, 37, 40, 40а, 46, 53, 57.

Обратите внимание, что движение транспорта налево с улицы Немига на проспект Победителей будет осуществляться в регулируемом режиме дополнительной секцией. Кроме того, принято решение об упразднении регулируемого пешеходного перехода на пересечении проспекта Независимости с улицей Городской Вал.

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