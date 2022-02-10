Но в ближайшее время обещает новые информационные бомбы

Он возобновил работу своего телеграм-канала SPRAVA – в формате личного блога.

«Теперь здесь будет большего моего мнения и заметок из повседневной жизни, — рассказал журналист в своем телеграм-канале. — Хотел сделать это ещё раньше, но всё как-то не складывалось, тем более что новая работа требовала определённой адаптации и времени. А сейчас, пока я лежу с пресловутым омикроном дома (благо, в лёгкой форме после пройденной ранее вакцинации), можно написать и об актуальном».

Одним из важных событий последних дней Протасевич называет интервью Лукашенко Соловьеву.

«Разумеется, в той части, которая касалась меня, — уточняет он. — Почему? Да очень просто. Мне безумно приятно, что мне доверяют. Причём доверяет и следит за моей судьбой человек, против которого я напрямую выступал. Можно много говорить о высоких материях и приводить аргументы против, но многие ли из вас готовы простить человека, который был для вас настоящим противником? Исходя не из каких-то политических мотивов или стратегии, а вот просто так, по-человечески? Будем честны друг с другом: едва ли.

Единственное, что я хотел бы дополнить — это подача иска к Ryanair. В настоящий момент идёт подготовка соответствующих бумаг и их юридическое оформление. Это сложная работа, которая требует и включает много различных аспектов. Также, мной готовится официальное обращение ещё в одну организацию.

В любом случае, будет интересно. Я преподнесу ещё не одну информационную бомбу в ближайшее время. Будьте уверены!»

Кстати, Роман Протасевич называет А.Лукашенко «президентом».

«Да, назвал, и буду называть, — говорит он. — Почему? Да по той простой причине, что независимо от политических взглядов, невозможно не признать одной простой вещи — он отстоял право на управление нашей страной. И это признают не только западные послы (Швейцария, например), но и главы этих государств. Вроде того же Макрона…»

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