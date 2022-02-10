Подтверждение вакцинации от коронавируса не будет обязательным условием пропуска на церемонию награждения кинопремии “Оскар”, пишет ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

По его сведениям, организаторы премии Американской академии киноискусств планируют обязать всех гостей церемонии предоставить отрицательный тест на ковид, сделанный в день проведения мероприятия. Издание не уточняет, смогут ли попасть на церемонию зарубежные гости, не прошедшие вакцинацию.

В настоящее время в США действуют правила, согласно которым в страну за редкими исключениями могут попасть лишь иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации препаратами, которые одобрены Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США или Всемирной организацией здравоохранения. Российские вакцины в этот список пока не входят.

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