Ряд американских научно-медицинских учреждений провел коллективный эксперимент по изучению влияния сна на аппетит людей с избыточным весом. Они уже установили, что дефицит сна приводит к усиленному потреблению пищи. Но что будет, если сделать наоборот, и дать людям с избыточным весом возможность спать дольше обычного?

В эксперименте приняли участие 80 взрослых с ожирением, которым дали указание спать на 1,2 часа больше привычной для них нормы. Никаких других изменений в их жизни, включая рацион, не было.

Для контроля результатов ученые применили метод «маркированной воды», когда в питьевой воде молекулы кислорода и водорода заменяются стабильными изотопами. Их легко отследить и таким способом по мере вымывания изотопов из организма можно проверить расход энергии вплоть до каждой калории, пишет Техкульт.

Результат оказался предсказуем, но противоречив. В среднем, увеличение продолжительности сна привело к снижению потребления пищи в эквиваленте 270 калорий, с вариациями до 500 калорий.

За две недели эксперимента никто из испытуемых существенно не похудел, их аппетит также не изменился, но они стали насыщаться меньшим объемом еды. Ученые честно признаются, что пока не разобрались в механизме происходящего, но теперь уверены, что сон играет важнейшую роль в регуляции потребления пищи.

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