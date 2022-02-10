В Логойском районе на витебской трассе, недалеко от деревни Силичи, сегодня утром, 10 февраля, перевернулся микроавтобус с пассажирами. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ. По предварительным данным, пострадали два человека.

Старший инспектор дорожно-патрульной службы Александр Басько рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Микроавтобус — заказной. Люди наняли его для поездки из Минска в Логойск. Происшествие случилось около 08:05 на 34 километре автодороги «Минск — Витебск». По предварительным данным, водитель, который ехал в направлении Витебска, не справился с управлением, и машина опрокинулась. В салоне находились семь пассажиров. Предварительно известно, что одну женщину забрала скорая помощь. Еще один человек обратился к медикам сам.

За рулем был 42-летний водитель. Он не учел сложные погодные и дорожные условия, выехал на полосу встречного движения и на ней перевернулся. На колесах машины установлены зимние шины.

По словам Александра Басько, это первые оперативные данные. Проверка по факту дорожно-транспортного происшествия продолжается.

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