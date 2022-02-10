Макс Парро — человек с “другой” планеты

Врач сказал: “Макс, ты должен бороться за жизнь”. Макс, думая о своем, горько произнес: “Как, неужели я пропущу целый сезон?!”

И начался кошмар. 12 курсов химиотерапии, в общей сложности полгода. Нежелание и часто физическая невозможность подняться с кровати. Мысли о самоубийстве. Полное выпадение волос, мощная потеря веса.

Второе фото – зима 2022-го. Макс становится чемпионом Олимпийских Игр.

Есть люди – они словно с другой планеты.