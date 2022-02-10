Макс Парро — человек с “другой” планеты

На фотографиях – Макс Парро, сноубордист из Канады.

Первое фото – зима 2019 года. у 25-летнего спортсмена диагностирована лимфома Ходжкина, пишет в своем фейсбук Alex Gaby.

Макс Парро -- человек с
Макс Парро. Фото: facebook.com

Врач сказал: “Макс, ты должен бороться за жизнь”. Макс, думая о своем, горько произнес: “Как, неужели я пропущу целый сезон?!”

И начался кошмар. 12 курсов химиотерапии, в общей сложности полгода. Нежелание и часто физическая невозможность подняться с кровати. Мысли о самоубийстве. Полное выпадение волос, мощная потеря веса.

Второе фото – зима 2022-го. Макс становится чемпионом Олимпийских Игр.

Есть люди – они словно с другой планеты.

Макс Парро -- человек с
Макс Парро. Фото: facebook.com

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