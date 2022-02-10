Литва в ближайшие дни отправит на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом сегодня заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, пишут Известия.

«Украина нуждается не только в политической, но и в практической поддержке со стороны своих союзников. <…> Я сообщила премьер-министру (Денису) Шмыгалю, что зенитные ракеты Stinger из Литвы поступят в Украину в ближайшие дни. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украине не пришлось ими воспользоваться», — заявила на пресс-конференции Шимоните.

Она добавила, что Литва также увеличит число военных инструкторов на Украине.

7 февраля дипломатический источник сообщил, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов комплексов THAAD. По его словам, в состав комплекса входит радиолокационная станция AN/TPY-2. Ее размещение может позволить Киеву и его союзникам в НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тысячи км.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соответствующее решение США стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации с безопасностью.

Бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев объяснил, что комплексы THAAD представляют собой аналог российских ЗРС С-500, но с худшими характеристиками.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба также в понедельник сообщил о получении Киевом за последние месяцы поддержки от Запада на $1,5 млрд. По его словам, объем доставленного в страну оружия и военного оборудования превысил 1 тысячу тонн.

В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как считает российская сторона, такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.

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