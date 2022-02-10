Кто такой Андрей Иванец: химик, пауэрлифтер и самый молодой доктор наук

Новый министр образования Андрей Иванец родился в 1984 году в Минске. Он выпускник химфака Белгосуниверситета. Вся его предыдущая карьера связана с Национальной академией наук Беларуси.

Быть в числе тех, кто рано чего-то добился, Андрею не привыкать. К 33 годам он защитил докторскую диссертацию и стал самым молодым доктором химических наук в стране, пишет Office Life.

Интерес к химии у будущего министра проявился еще в 8 классе. Потом был Лицей БГУ, победа на республиканской олимпиаде по химии, а затем бронзовые медали на международной Менделеевской олимпиаде в Москве и на международной химической олимпиаде в Индии. Студентом Белгосуниверситета он стал без экзаменов.

Молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию по коллоидной химии, а докторскую — по физической химии.

После окончания университета Иванец работал в Институте общей и неорганической химии НАН Беларуси. Здесь он успел побыть младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, а также исполняющим обязанности заведующего лабораторией и заведующим лабораторией. С 2016-го его назначили заместителем директора института.

В 2013 году Андрей Иванец занял пост председателя Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси. До назначения министром он был главным ученым секретарем НАН.

Его авторству принадлежат около 200 научных работ, среди которых есть одна монография и шесть патентов.

В копилке нового министра было много наград, в том числе он дважды становился лауреатом президентской стипендии аспирантам и талантливым молодым ученым, есть у него и стипендия Всемирной федерации ученых.

Значительная часть жизни Андрея связана и со спортом. Он чемпион Европы и рекордсмен мира по пауэрлифтингу. В 2010 году ему присвоено звание Мастера спорта международного класса. Спустя два года на Кубке мира по классическому пауэрлифтингу в Стокгольме он установил мировой рекорд (340 кг) в становой тяге в открытой возрастной категории.

Кроме того, Андрей Иванец стал членом Совета Республики Национального собрания седьмого созыва от Минска. На президентских выборах 2020 года был доверенным лицом Александра Лукашенко.

Министр женат, в интервью 2019 года он рассказывал, что у него трое детей — два сына и дочка.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»