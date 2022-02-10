Юрий Троян решил уйти из театра

Главный балетмейстер театра народный артист Беларуси принял решение уйти на заслуженный отдых. 13 февраля спектакль «Сотворение мира» будет посвящен Юрию Антоновичу.

13 февраля многочисленные поклонники несомненного таланта главного балетмейстера театра народного артиста Беларуси Юрия Трояна получат возможность сказать слова благодарности Мастеру за профессиональный талант и талант человека, за искреннее и честное служение театру и балетному искусству. Юрий Антонович принял непростое решение оставить Большой театр Беларуси и уйти на заслуженный отдых. 13 февраля спектакль «Сотворение мира» будет посвящен первому Адаму – Юрию Трояну.

«Танцовщик, педагог, балетмейстер, постановщик, хореограф… К каждому из этих слов можно добавить – талантливый, блестящий, выдающийся… — говорят о Трояне в театре. — Органичное сочетание мастерства и экспрессии, глубокое проникновение в каждый создаваемый образ, актерское дарование сделали фигуру Юрия Трояна явлением белорусского балетного искусства.

Впервые Юрий Троян вышел на белорусскую сцену в 1958-м как совсем юный артист миманса… в опере. Но постепенно начал все больше и больше интересоваться балетным искусством. Это увлечение и привело Юрия Трояна в минское хореографическое училище. Его педагогами стали настоящие мастера: Валентин Давыдов, Александр Коляденко, Семен Дречин… После окончания учебы молодой танцовщик был зачислен в труппу Большого театра Беларуси. Его первыми крупными работами стали партии в балетах Чайковского: Принц в «Щелкунчике», Зигфрид в «Лебедином Озере», Дезире в «Спящей Красавице». Именно партии в спектаклях мирового классического балетного репертуара принесли Юрию Трояну первый успех, первое признание и звание заслуженного артиста, которое он получил… в 21 год.

За 20 лет Юрий Троян блистал на сцене Большого в самых разных партиях, а в историю белорусского балета вошел в том числе как и первый исполнитель знаковых ролей: Хозе в спектакле «Кармен-сюита» Бизе–Щедрина, поражающий своей мощью и силой духа Спартак в одноименном балете Хачатуряна, одухотворенный и лирический Поэт в спектакле «Кармина Бурана» на музыку Орфа, Адам в балете на музыку Петрова «Сотворение мира», озорной Тиль Уленшпигель в одноименном балете классика белорусской музыки Евгения Глебова.

Безусловно, ценным вкладом в наследие белорусского балета стали новые постановки, осуществленные Трояном – «Крылья памяти» Владимира Кондрусевича, «Тристан и Изольда» на музыку Рихарда Вагнера. Благодаря Юрию Трояну, белорусское искусство обогатилось новыми национальными балетами – «Витовт» и «Анастасия» на музыку Вячеслава Кузнецова. В октябре 2021-го впервые в Большом зазвучала музыка Родиона Щедрина – в постановке Трояна для всей семьи «Конек-Горбунок».

Приглашаем поклонников творчества Юрия Трояна прийти 13 февраля в Большой. В этот вечер будет немало слов – от коллег, друзей, от театральной семьи, с которой Юрий Антонович не прощается, а говорит «до свидания!». Надеемся, что в этой радостно-печальной атмосфере будут звучать и ваши аплодисменты, дорогие зрители!»

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»