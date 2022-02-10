Защитник английского футбольного клуба “Вест Хэм Юнайтед” Курт Зума оштрафован своим клубом на максимально возможную в таких случаях сумму 250 тыс. фунтов (около 25 млн рублей) и лишен двух своих кошек.

Началось все с появившегося в соцсетях с легкой руки его брата домашнего видео, на котором Зума пинает своего бенгальского кота, потом гоняется за ним и дает оплеуху, пока животное держит ребенок. Судя по закадровому смеху, происходившее показалось присутствовавшим забавным. Британские СМИ сообщают, что так футболист отреагировал на разбитую котом вазу. https://twitter.com/emilyhewertson/status/1490811894197886981?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1490811894197886981%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Fsport%2F505791-futbolist-vest-hema-pnul-kota-kak-myach-skandalnoe-video-popalo-v-internet

Кадры насилия над животным вызвали всеобщую гневную реакцию. Около 200 тыс. человек подписали в интернете петицию с требованием привлечь футболиста к ответственности в соответствии с законом (за насилие над животными в Британии предусмотрены серьезные штрафы и тюремное заключение сроком до 5 лет), пишет BBC News.

В ответ тут же посыпались извинения – сначала со стороны самого Зумы, а потом тренера “Вест Хэма”, выставившего его во вторник на матч Премьер-лиги. Главному тренеру команды Дэвиду Мойесу пришлось заверять общественность в своей любви к животным и оправдываться тем, что “Вест Хэму” позарез нужна была победа в матче.

Однако скандал продолжал разгораться, в защиту кошек выступили знаменитости и спонсоры клуба. Во время матча болельщики обеих команд освистали футболиста, а популярный телеведущий и в прошлом форвард сборной Англии Гари Линекер заявил, что потрясен тем, что Зуму выпустили на игру с “Уотфордом”, и назвал это решение бесчувственным.

Полиция графства Эссекс сообщила во вторник, что начала срочное расследование, однако, по сведениям газеты Sun, вскоре отказалась заводить дело.

Тем временем Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) конфисковало обеих кошек. В RSPCA заявили, что кошки Зумы были осмотрены ветеринарами, их здоровью ничто не угрожает. Компания Vitality заявила, что видео сильно ее расстроило, а действия руководства клуба разочаровали, поэтому она немедленно приостанавливает спонсорство клуба и теперь будет ждать, какие дальнейшие шаги предпримет его руководство. Другой спонсор, компания Experience Kissimmee, заявила, что после того, как Зуму выпустили во вторник на поле, она тоже пересмотрит свои спонсорские отношения с клубом. Компания Adidas в среду вечером также сообщила, что разрывает контракт с игроком Ассоциация болельщиков клуба “Вест Хэм” заявила, что осуждает действия Зумы и полагает, что футболиста следовало бы отстранить от матчей на все время дисциплинарного разбирательства. “Игрок немедленно согласился заплатить штраф, и эти средства пойдут в фонд благотворительных организаций, которые заботятся о животных, – говорится в заявлении клуба в среду. – “Вест Хэм” хотел бы еще раз повторить, что осуждает поведение Курта, и что этот вопрос рассматривается самым серьезным образом”. Курт Зума является официальным послом французской благотворительной организации Seed, занимающейся защитой львов и прочих крупных диких животных из семейства кошачьих.

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