Пандемия в большинстве стран вызвала кризис занятости из-за введения противоэпидемических мер и приостановки работы отдельных секторов экономики, таких как индустрии питания, развлечений и спорта.

По итогам 2021 года, отмечают в Международной организации труда, многие индикаторы рынка труда улучшились, однако восстановление происходит медленно, пишет издание “Белорусы и рынок”. Так, уровень безработицы в мире составил 6,2%, что на 0,8 процентных пункта выше, чем было в 2019 году, число безработных увеличилось с 186 млн до 214 млн человек. К концу года, по прогнозу МОТ, уровень безработицы будет составлять 5,9%, а число безработных — 207 миллионов.

В 2021 году на рынке труда Беларуси наблюдалась высокая работодательская активность. Она была связана в том числе с отложенным спросом: весной 2020 года количество вакансий резко снизилось, но во второй половине года постепенно начало увеличиваться – и этот рост продолжился в 2021 году.

Первые строки в общей структуре вакансий по-прежнему занимают специалисты в сфере продаж, IТ, предложения для представителей рабочих специальностей, а также в области транспорта и логистики. Как и в 2020 году, около половины работодателей ориентированы на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (46,5%). Специалисты, не имеющие опыта работы, также достаточно востребованы: для них размещено 36,9% вакансий от общего количества на сайте (+ 2,6% к 2020-му).

Снижение соискательской активности

Одновременно с ростом спроса со стороны работодателей на специалистов, на рынке наблюдается снижение соискательской активности. Cредняя конкуренция по рынку труда по итогам 2020 года составила 9,2 резюме на 1 вакансию. В ушедшем году она снизились и по результатам января-декабря находилась на уровне 6,7 резюме на одну вакансию.

За последнее десятилетие, согласно данным Белстата, количество человек в возрасте 20–24 лет снизилось почти вдвое — на 41,5%. Это означает, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция. Следующая возрастная категория 25–29 лет тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых компании тоже очень активно нанимают (в 2021 году в сравнении с 2011 численность сократилась примерно на 27%).

Для бизнеса это свидетельствует о том, что необходимо менять подходы к найму персонала: стоит активнее рассматривать возрастных соискателей, адаптировать требования в вакансиях под более широкую аудиторию, вводить системы обучения и переобучения. Эксперты полагают, работодателю стоит обеспечить адекватные рыночные условия с актуальной зарплатой, без завышенных требований и дискриминации, пишет ilex.by.

Гибкость со стороны нанимателей может также проявляться в готовности пойти навстречу потенциальному сотруднику при согласовании графика и формата работы. Сейчас соискатели заинтересованы в дистанционном или гибридном форматах работы. Так, количество активных вакансий с удаленным графиком работы в 2021 году увеличилось примерно на 92% в сравнении с 2020-м.

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