Фото: ГАИ

Сегодня утром 45-летний водитель пассажирского автобуса «Темса» оставил транспортное средство на стоянке автовокзала «Центральный», сообщает ГАИ. Мужчина не применил стояночный тормоз, в результате чего автобус начал самопроизвольное движение и выехал на тротуар и врезался в столб.

Автобус врезался в столб на автовокзале в Минске
Фото: ГАИ
Автобус врезался в столб на автовокзале в Минске
Фото: ГАИ

Транспортное средство получило механические повреждения. По счастливой случайности никто не пострадал. На месте инцидента работают сотрудники ДПС.

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