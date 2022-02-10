Автобус врезался в столб на автовокзале в Минске

Сегодня утром 45-летний водитель пассажирского автобуса «Темса» оставил транспортное средство на стоянке автовокзала «Центральный», сообщает ГАИ. Мужчина не применил стояночный тормоз, в результате чего автобус начал самопроизвольное движение и выехал на тротуар и врезался в столб.
Транспортное средство получило механические повреждения. По счастливой случайности никто не пострадал. На месте инцидента работают сотрудники ДПС.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!