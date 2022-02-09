Зашубись дело. Агурбаш рассказала, почему не возвращает меховую коллекцию

«Я не брала шубы продавать! Где я и где шубы! Сделали из меня воровку и торгашку!». Такими словами в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ певица Анжелика Агурбаш прокомментировала скандальное судебное дело с белорусской меховой коллекцией и о взыскании с нее свыше RUB6 миллионов в пользу компании «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Более того, 50-летняя заслуженная артистка Беларуси заявила, что шубы не отдаст, потому как ей должны в четыре раза больше, пишет Новая Деловая Газета.

Напомним, под занавес года ушедшего в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов РФ появилась сумма, которую необходимо взыскать с должницы Анжелики Агурбаш: RUB6,085,942,02 миллионов (почти $82 тысячи), или BYN208,7 тысяч. В данном случае на территории РФ исполняется решение Экономического суда Минска от 7 июня 2021г.

С иском к Агурбаш обратилось УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Предприятие требовала от ответчицы вернуть деньги либо товар – порядка 40 шуб и прочих изделий из меха норки и лисицы, которые были переданы ИП Агурбаш Анжелике Анатольевне на реализацию. Суд полностью иск удовлетворил. Ни сама певица, ни ее представитель в суде не появились.

Коллекция состояла из 47 вещей, в их числе: норковые пальто, жилеты из меха норки и лисицы, головные уборы из меха лисицы, сумки и чокеры из меха норки.

Вот что рассказала певица в эфире НТВ об истории ее появления: «Меня пригласили в качестве дизайнера для создания меховой коллекции. В 2018г. я создала роскошную коллекцию. Я ее создала, три года рекламировала ее, выполнила все свои обязательства. Мне никто не заплатил ни копейки… Я эту коллекцию по договору реализации вывезла в Москву. Я не брала шубы продавать! Где я и где шубы! Сделали из меня воровку и торгашку! Я вывезла коллекцию, здесь она демонстрировалась на модных показах, на обложках журналов, я выгуливала ее на ковровых дорожках, набрасывая себе на плечи как рекламная модель… А потом я получила звонок из «Белкоопвнешторга». Мне сказали: «Анжелика Анатольевна, срочно вы должны вернуть коллекцию!». Я говорю: «Нет проблем, я верну коллекцию. Заплатите мне за три года моей работы, моего продюсирования, рекламирования, заплатите мне за все».

По ее словам, она вернет коллекцию после того как с ней рассчитаются. «Я думаю, что эта сумма где-то в четыре раза больше, чем сейчас требуют от меня компенсации», — сказала певица. То бишь «Белкоопсоюз» ей должен более RUB20 миллионов. Мягко говоря, губа у девушки не дура.

Примечательно, что Агурбаш не отрицает очевидного – белорусские шубы в Москву поехали на реализацию, о чем между сторонами был заключен соответствующий договор. Нет ничего удивительного, что в сложившейся ситуации ее фотокопию слили в Сеть. «НДГ» ознакомилась с этим документом, он называется — «Договор комиссии на реализацию товара».

30 ноября 2018г. свои подписи под ним поставили гендиректор ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» Виктор Аскерко, он же Комитент, и резидент РФ ИП Агурбаш Анжелика Анатольевна, именуемая в договоре Комиссионером.

В п.1.1 сообщается, что «Комитент поручает, а Комиссионер принимает на себя обязательства за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Комитента одну ли несколько сделок по реализации товара Комитента». В этих строках и вся суть отношений сторон. Остальной текст больше техническо-юридический. В том числе идет речь о том, что если Агурбаш не сможет реализовать товар, то вернет его в том виде, в котором получила. Поэтому хранить меховые изделия необходимо при соответствующих температурных условиях, а для защиты от моли и других насекомых применять инсектициды.

За исполнение условий договора ИП Агурбаш полагалось комиссионное вознаграждение, размер которого «определяется суммой разницы между стоимостью товара, принимаемого на комиссию, и стоимостью товара при его реализации».

В документе нет и намека на то, что Агурбаш должна получать вознаграждение за рекламирование, продюсирование или «выгул шуб» в Москве на ковровых дорожках. Возможно, если бы такой пунктик в договоре был, то и история была бы другая. В данном случае, как отмечено в документе: «Все расходы Комиссионера включены в сумму комиссионного вознаграждения». Так что Анжелика Анатольевна в деле шуб выступила в роли рядового реализатора, то бишь, не в обиду будет сказано, торговки, работающей по схеме «сколько сверху наваришь, то все твое». С чем, к месту заметить, она сама согласилась, скрепив документ своим автографом и печатью ИП. Именно на этом основании Экономический суд Минска удовлетворил иск «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», а российские судебные приставы поставили певицу на счетчик.

К 3 февраля т.г. ее долг из-за набежавшей пени вырос на RUB12 тысяч. Правда, в соцсетях прошел слушок, что Агурбаш начала понемногу исполнять решение суда, сделав первую выплату в RUB50 тысяч. Хотя деньги у нее есть. Она сама об этом рассказала в программе «Секрет на миллион».

По ее словам, после развода с очередным мужем – Николаем Агурбашем, которого называли «колбасным королем» (нынче банкрот), она осталась ни с чем.

Женщина снимает в Московской области трехкомнатную квартиру, ежемесячно платит за аренду RUB180 тысяч ($2350). Мечтает купить собственное жилье в ипотеку за RUB20-30 миллионов ($265-395 тысяч). «Пятьдесят процентов у меня на квартиру накоплено», — отметила артистка.

Возможно, эти откровения не останутся без внимания белорусского истца и российских судебных приставов.

Кстати

В Беларуси Анжелике Агурбаш светит срок до 12 лет. По сообщению Генпрокуратуры Беларуси, в мае 2021г. против нее были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) ч. 2 ст. 368 УК (оскорбления президента Республики Беларусь). В отношении певицы санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Не исключено, что в ее нетворческой биографии появится третья обвинительная статья за шубы, например, ст. 209 УК (завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).

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