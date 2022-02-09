Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в московскую ЦКБ. По данным СМИ, политик заразился коронавирусом, у него поражено 50-75 процентов легких, пишет Lenta.ru.

Источник ТАСС в политических кругах сообщил, что состояние политика оценивается как тяжелое.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии, —отметил он. — В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней».

Жириновский заявлял, что привился от коронавируса восемь раз

Политик сообщил о восьмой прививке 20 декабря 2021 года. Он заявлял, что прививаться необходимо, как только в организме понижается уровень антител.

“Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило”, — говорил Жириновский.

По мнению вирусолога Сергея Нетесова, постоянные прививки могут быть губительны для здоровья Жириновского. Он предупредил, что никому не стоит действовать так же, как лидер ЛДПР.

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок, комментируя сообщения о госпитализации Жириновского, отметил, что вряд ли причиной стала частота вакцинации.

«Я не думаю, что проблема в том, что он много прививок сделал. Скорее всего это просто либо случайность, либо сделал столько прививок, что чувствовал себя уверенно и куда-то в опасную ситуацию влез», — сказал он.

В ЛДПР говорят, что глава партии здоров

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал «Ленте.ру» появившуюся в СМИ информацию сплетнями и слухами.

Госпитализацию политика опровергли и в пресс-службе ЛДПР. Там заявили, что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.

Однако после появления в СМИ информации о поражении легких, в пресс-службе перестали брать трубку.

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