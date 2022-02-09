8 февраля вышел приказ Министерства здравоохранения №155 «О порядке внесения сведений в единую автоматизированную информационную систему учета лиц, вакцинированных против COVID-19». В нем, в частности, сказано: организация здравоохранения должна вносить сведения о вакцинированных в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС).

Надо ли что-то предпринимать тем, кто уже получил сертификаты? В ведомстве объясняют: сертификат «старого образца» остается в силе до указанной на нем даты. То есть до истечения срока делать ничего не надо. Можно переоформить старый сертификат на новый — это по желанию, бесплатно. Дело в том, что полноценные QR-коды важны для путешествий. Новый формат сертификата будет стыковаться с приложением «Путешествую без COVID-19», которое работает на территории ЕАЭС, а также Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы.

В разъяснении указано, что внесение в ЕАИС станет обязательным.

Минздрав уточняет, что на время тестовой эксплуатации информационной системы будет организована ограниченная пилотная зона. А к 1 апреля система заработает по всей стране. Опубликован реестр подключенных к системе организаций, которые умеют формировать QR-код по международным стандартам, — пока их всего три, все в Минске.