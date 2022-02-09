Серьезный дефицит водителей в Литве и Польше порождает большой спрос на желающих поработать дальнобойщиком. И кандидатуры белорусских граждан европейские компании рассматривают с удовольствием, пишет thinktanks.by.

По официальной статистике в стране полный порядок с трудоустройством людей большинства специальностей. Если открыть сайты по поиску работы, можно увидеть огромное количество незакрытых вакансий.

Самое удивительное, что наибольший спрос в стране сейчас – на водителей. Не хватает сотрудников во многих автопарках страны, транспортные компании буквально стонут от недостатка рабочей силы.

Статистика показывает, что есть дефицит даже водителей такси. Не хватает водителей-экспедиторов, курьеров-доставщиков, которые развозят товары. Но больше всего – именно дальнобойщиков. И для транзитной страны это становится огромной проблемой.

По данным международной биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU, в 2021 году на рынке водителей-международников серьезно вырос спрос, в то время как желающих пойти работать дальнобойщиком, наоборот, мало.

Дефицит исполнителей становится критическим, сообщает биржа. В частности, количество заявок на междугородные перевозки в 2021 году выросло по сравнению с 2020 годом на 47%. Внутри Беларуси рост несколько ниже, но тоже серьезный – на уровне 20%. Основным стал экспорт в Россию – число заявок здесь выросло на целых 66%.

При этом наблюдается серьезное сокращение перевозчиков.

Статистика ATI.SU подтверждает тенденцию, что перевозчиков становится меньше. В Беларуси особенно сильно пострадали внутренние перевозки: количество размещаемых на белорусских направлениях машин снизилось на 56%.

Проблемой также становятся относительно невысокие зарплаты в Беларуси, если сравнивать с той же Европой.

В среднем белорусские компании предлагают дальнобойщику порядка 2,5 тысячи рублей в месяц. Но нужно учитывать – это если работать много и почти без выходных.

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