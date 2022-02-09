Украденные шесть лет назад биткоины нашли у русского в США

Шесть лет назад неизвестные хакеры взломали гонконгскую криптовалютную биржу Bitfinex. Тогда курс биткоина составлял около $600 за одну монету, биржа потеряла около $61 млн. На прошлой неделе в Штатах задержали супружескую пару, которую обвиняют в отмывании той самой криптовалюты с Bitfinex. Конфискованы биткоины на сумму более $3,6 млрд.

34-летнего Илью Лихтенштейна и 21-летнюю Хизер Морган обвиняют в сговоре с целью отмывания 119 754 биткоинов, украденных с биржи Bitfinex. Это крупнейшая финансовая конфискация в истории США, пишет Onliner.

«В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность обвиняемые отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций», — говорится в заявлении заместителя генерального прокурора Лизы О. Монако.

Илья Лихтенштейн обладает двойным гражданством (США и России), сам он называл себя технологическим предпринимателем. Его жена в LinkedIn называла себя серийным предпринимателем и «комедийным рэпером». Были ли эти люди непосредственно связаны с хакерской атакой, не уточняется.

Из судебных документов известно, что взломавший биржу хакер инициировал 2000 транзакций на цифровой кошелек Лихтенштейна. За последние пять лет около 25 000 биткоинов были переведены с этого кошелька с использованием сложной серии транзакций, чтобы запутать следы к их источнику.

Некоторые биткоины проследили. Они в конце концов были переведены на счета супружеской пары и использованы для покупки золота, NFT и подарочной карты в Walmart.

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