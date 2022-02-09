«Распил» с белорусским акцентом

В Крыму осудили гражданина Беларуси за мошенничество и дачу взятки при строительстве СИЗО

На строительство в Крыму нового следственного изолятора из российского бюджета было выделено RUB724 млн. ($9,5 млн.). Из них порядка $1,2 млн. похитили подрядчики. Поучаствовал в этом «распиле» и гражданин Беларуси бизнесмен Сергей Шитиков. Он является владельцем и гендиректором в одном лице ООО «Энергокомсервис», зарегистрированной в Москве. Судили его за мошенничество в особо крупном размере и даче взятки, пишет Новая Деловая Газета.

Подробности этого дела «НДГ» узнала из опубликованного на сайте Киевского районного суда приговора. Белорус проявил оригинальное криминальное мышление и действовал вполне себе нагло, пытаясь развести на деньги Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Летом 2020г. компания Сергея Шитикова побеждает в тендере на поставку дизельной электростанции с пусконаладочными работами для системы наружного электроснабжения на объект: «Следственный изолятор на 366 мест (г. Симферополь), «Строительство следственного изолятора» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный,4. Закупка осуществлялась, как указывалось в документах, «вследствие и для предотвращения чрезвычайных ситуаций».

Организатором тендера выступило Главное строительное управление ФСИН. С этим госпредприятием компания «Энергокомсервис» заключила договор на поставку товара – «дизельной электростанции, напряжение 400В, 50Гц, контейнерного типа ЭнергоКД500/400, мощностью 525кВт, ТУ №2010, с пусконаладочными работами». Цена договора — RUB6,985 млн. ($91 тыс.).

Получив на руки выгодный для компании контракт, гендиректор Шитиков решил сделать его еще более выгодным. Вот как этот момент описан в приговоре: «Заведомо зная, что денежные средства выделены из бюджета Российской Федерации в рамках заключенного государственного контракта, имея возможности для выполнения условий конкурентного отбора и договора поставки в соответствии с техническим заданием и спецификацией, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя свое служебное положение, решил не исполнять договорные обязательства, произвести замену товара менее ценным, а денежные средства, предназначенные для оплаты поставленного товара, похитить путем обмана».

Как выяснилось в ходе следствия, бизнесмен, вместо заявленного по договору с ФСИН товара приобрел у Челябинского компрессорного завода дизельную электростанцию другой модификации и значительно дешевле – стоимостью RUB4,428 млн. ($57 тыс.), которую и поставил в Симферополь. Разницу – $34 тыс., разумеется, намеревался опустить в свой карман.

Понимая, что обман может вскрыться, белорус изготовил пакет липовых документов. И не только. Как отмечается в приговоре, Шитиков «также изготовил таблички на агрегаты дизельной электростанции, согласно которым данные паспорта являются паспортом дизельной электростанции «ЭнергоКД500/400» и паспортом электроагрегата дизельной электростанции «ЭнергоКД500/400», а дизельная электростанция «БКЭ-550 АДГУ-550Ш-О» является дизельной электростанцией «ЭнергоКД500/400», что не соответствовало действительности».

Подложные документы были приняты к оплате, и заказчик перевел деньги на счет «Энергокомсервис». Позже чиновники в погонах заподозрили неладное для чего была назначена служебная проверка «по факту поставки некачественного и несоответствующего проектно-сметной документации оборудования». Председателем комиссии назначили начальника отделения собственной безопасности местного УФСИН. К нему-то и пришел Шитиков, чтобы порешать вопрос. На встрече бизнесмен предложил офицеру не передавать материалы служебной проверки в правоохранительные органы, а потерять их за RUB2 млн. взятки. Стороны договорились. При передаче первой части в сумме RUB1 млн. бизнесмена с белорусским гражданством задержали сотрудники ФСБ.

Шитиков быстро оценил ситуацию, тут же пошел на явку с повинной, активно сотрудничал со следствием, заключил досудебное соглашение и добровольно возместил ущерб ФСИН. Суда ожидал под домашним арестом.

Приговор белорусу вынесли 28 октября 2021г. Опубликовали его после вступления в законную силу в конце января т.г. Сергея Шитикова признали виновным в мошенничестве и даче взятки и по совокупности преступлений окончательно приговорили к 5 годам лишения свободы со штрафом в сумме RUB2,5 млн. Назначенное гражданину Беларуси наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком 3 года.

Легко отделался. Впрочем, не он один.

Кстати

В декабре прошлого года Центральный районный суд Симферополя вынес приговор экс-гендиректору ООО «Юнистрой» Майе Гагуа, которая, по версии обвинения, вместе с бывшим замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым участвовала в хищении почти RUB95 млн. ($1,2 млн.), выделенных на строительство СИЗО в Симферополе. Признавшей вину и сотрудничавшей со следствием предпринимательнице дали 4,5 года условно со штрафом RUB600 тыс. и обязали вернуть государству похищенное. Прокуратура сочла приговор мягким и обжаловала его в Верховном суде Крыма.

Экс-замначальника ФСИН Олега Коршунова задержали в 2017г. В 2019г. его приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение более RUB263 млн. при закупке обуви для заключенных. Вторым приговором по делу о хищении RUB155 млн. при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для ведомства ему дали 9 лет. Как пишет издание «Коммерсантъ», отбывать наказание экс-чиновника отправили в Калининградскую область, однако до колонии он не доехал, поскольку стал фигурантом третьего уголовного дела – по крымскому СИЗО.

Из столичного изолятора Коршунова госпитализировали в гражданскую больницу, где у него диагностировали заболевание, с которым он не может находиться в заключении. «Для решения вопроса о его освобождении уже собрана соответствующая комиссия. Однако это не означает, что господин Коршунов вместе с другими фигурантами, которые сейчас заканчивают ознакомление с материалами дела, избежит суда, но после него бывший замдиректора ФСИН в колонию уже точно не попадет», – отмечает издание.

Строить СИЗО в Симферополе начали в 2015г. В мае 2021г. власти Крыма сообщили, что строительство нового изолятора «находится на завершающей стадии». Сведений о том, что объект сдан в эксплуатацию, найти не удалось.

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