46-летний житель Солигорска решил приобрести минивэн престижной марки. Подходящий вариант, интересный, в первую очередь, своей ценой, нашёлся через интернет за 7,5 тыс. рублей, сообщает УВД Минского облисполкома.

В ходе общения продавец сообщил: желающих купить много и он не намерен ждать. Покупатель перевел предоплату в размере 3 тыс. рублей и срочно выехал в другой город за авто. Вскоре продавец заявил – у него есть более надёжный покупатель. Опасаясь упустить выгодную сделку, мужчина перевел еще 2 тыс. рублей в счет аванса.

Оперативники установили: счёт, на который переводились деньги, является зарубежным, а сим-карта находится «в роуминге». Получив деньги, продавец прекратил общение. Следователями по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Милиция Минской области напоминает: любые «авансы» и «предоплаты» при совершении сделок в интернете, крайне рискованное занятие. Доверившись незнакомцам, лишиться крупной суммы, можно в течение нескольких минут.

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