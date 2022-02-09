Cимптомы детей, заболевших «омикроном», частично отличаются от взрослых. Как их распознать, не спутать с гриппом или другой вирусной инфекцией? Почему «омикрон» у детей опаснее «дельты»?

Портал “Здоровые люди” расспросил об этом Оксану Романову, заведующую кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, доктора мед. наук, профессора.

Как проявляется «омикрон» у детей

Помимо индивидуальных симптомов (а они разнообразны), наиболее распространенные проявления ковида – высокая температура (лихорадка), озноб, кашель. Но такие же признаки наблюдаются при пневмонии, бронхиолите, крупе, повреждении легких, связанном с употреблением электронных сигарет или продуктов для парения, гастроэнтерите.

Отличительные признаки: в пользу «омикрона» у детей может свидетельствовать необычная сыпь (выявляется примерно у 15% заболевших COVID-19), а также усталость, головная боль или потеря аппетита.

В то же время замечено, что у детей до 9 лет болезнь чаще протекает довольно легко, без одышки и потери обоняния и вкуса. У пациентов старше 10 лет проявления недуга могут быть более серьезными и продолжительными. А у малышей до года ковид, как правило, вызывает повышение температуры и легкие симптомы, очень похожие на другие вирусные инфекции (например, грипп), а также вялость и потерю аппетита. Впрочем, это лишь общие наблюдения — как проявит себя недуг в каждом конкретном случае, предсказать невозможно.

Опасность «омикрона» для детей

Новый штамм коронавируса способен быстро развиваться в тканях и органах, как и «дельта». Вирус быстро опускается в нижние дыхательные пути, проникает в легкие, вызывая пневмонию довольно быстро, за три-пять дней.

По предварительным данным, штамм «омикрон» намного больше способен к репликации (самовоспроизведению, делению) по сравнению со штаммом «дельта».

Но есть и хорошие новости: предположительно, «омикрон» у детей несет более низкий риск развития тяжелых заболеваний.

Чем лечить коронавирус у детей разных возрастов

Оксана Романова:

— Лечение коронавирусной инфекции, в частности, штамма «омикрон», не зависит от возраста пациента, а зависит всегда от клинических проявлений, тяжести течения инфекции и сопутствующего заболевания у пациента. В первую очередь врач должен оценить тяжесть состояния ребенка по внешнему виду, температуре, наличию одышки и ряду других признаков.

Лечение – симптоматическое, направлено на:

купирование (снятие) лихорадки жаропонижающими препаратами (например, парацетамолом или ибупрофеном);

восстановление баланса жидкости и электролитов в организме, включая восполнение перспирационных потерь при лихорадке;

комплексное лечение ринита или ринофарингита увлажняющими препаратами, назальными деконгестантами (противоотечными средствами для носа);

комплексное лечение бронхита мукоактивными средствами, а при наличии бронхообструктивного синдрома – небулизацией (ингаляциями) бронхолитиков. Если наблюдается выраженный кашель с вязкой, трудноотделяемой мокротой, то возможно назначение муколитиков (чаще всего это ацетилцистеин).

А вот антибиотики детям с COVID-19, находящимся на амбулаторном (домашнем) лечении, врач назначает только при наличии клинико-лабораторных признаков бактериальной инфекции.

Как отличить ОРВИ и грипп от «омикрона» у детей

Наш эксперт отмечает, что клинические проявления гриппа и инфекции COVID-19 у детей могут быть сходны; кроме того, часто наблюдается заражение сразу несколькими респираторными вирусами, в том числе возможно сочетание гриппа и COVID-19.

ОРВИ – наиболее частое заболевание в детском в возрасте. Грипп – высоконтагиозное (заразное) ОРВИ. Начинается резко, температура тела поднимается до 39-40 °С.

Грипп сопровождается:

ознобом,

общей слабостью,

разбитостью,

болями в мышцах и суставах.

Лихорадка достигает максимума к концу первых, реже на вторые сутки болезни.

Симптомы гриппа у детей:

дети жалуются на головную боль, обычно в области висков, лба, надбровных дуг, глазных яблок;

возможны тошнота, рвота;

покашливание;

заложенность и скудное отделяемое из носа;

боли в горле, особенно при глотании.

При осмотре доктор может наблюдать румянец на лице, выраженное покраснение белков глаз, умеренное покраснение и отечность небных миндалин и дужек. Возможны точечные кровоизлияния или мелкая сыпь, зернистость на мягком небе. Но ответить на вопрос, чем болен ребенок, – коронавирусной инфекцией, ОРВИ или гриппом – поможет исследование назофарингеального содержимого в мазке методом ПЦР.

Оксана Романова:

— Рекомендации по противовирусному лечению гриппа у детей во время пандемии COVID-19 остаются неизменными. При наличии показаний (развитие гриппоподобного заболевания, особенно если оно протекает тяжело, или у ребенка с факторами риска тяжелого и осложненного течения) противовирусное лечение гриппа следует начать до получения результатов лабораторных исследований. В этом случае лечение может быть прекращено после получения отрицательного результата определения РНК гриппа в назофарингеальном мазке (методом ПЦР).

Что делать родителям?

С появлением описанных выше симптомов необходимо изолировать ребенка дома и обратиться к врачу.

В госпитализации нуждаются: дети с COVID-19 и тяжелыми или крайне тяжелыми заболеваниями нижних дыхательных путей, имеющие сопутствующие заболевания (например, нарушения иммунитета, неврологические заболевания, нарушения обмена веществ, врожденные пороки сердца) или младенцы в возрасте до 30 дней с лихорадкой.

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