9 февраля сборной Беларуси медали не «светят».

В этот день в горнолыжном слаломе белорусская лыжница Мария Шканова заняла итоговое 20-е место.

Для Шкановой это была уже четвертая Олимпиада в карьере, в которой она показала свой лучший результат за прошедшие Олимпийские игры.

В горнолыжном слаломе спортсменка выступала на Олимпиаде в Ванкувере, где заняла итоговое 38-е место, а также в гигантском слаломе, с 40-м результатом. На Олимпиаде в Сочи Шканова в слаломе заняла 29-е место, а в гигантском слаломе показала 44-й результат. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка показала 28-й результат в слаломе и 38-й в гигантском слаломе.

Помимо этого, Шканова приняла участие в супергиганте на Олимпиаде в Ванкувере, заняв итоговое 33-е место. На Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане лыжница не смогла завершить гонку в супергиганте.

Кстати, стало известно, почему белорусские лыжники не выходили на старт в скиатлоне.

Оказывается, все трое спортсменов, которые могли принимать участие в этом виде, сдали положительный тест на коронавирус, с которым выступать запрещено. Но информацию об этом НОК опубликовал точно не в день, когда стал известен результат.

Соренования 10 февраля, в которых примут участие белорусские олимпийцы (время белорусское):

Фигурное катание. 04.30 – мужчины, свободная программа

Лыжные гонки. 10.00 – женщины, 10 километров, классический стиль

Фристайл. 14.00 – командные соревнования, акробатика, микст

Конькобежный спорт. 15.00 – женщины, 5000 метров

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