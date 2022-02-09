Квентин Тарантино во второй раз станет отцом

Американский режиссер Квентин Тарантино станет отцом. Кинематографист и его жена, израильская модель и певица Даниэла Пик, станут родителями во второй раз.

В настоящее время Пик находится на ранней стадии беременности. Других подробностей пока не приводится, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

В феврале 2020 года у Тарантино и Пик родился сын Лео. Роды прошли в клинике в Тель-Авиве.

Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм «Бесславные ублюдки». Их отношения начались в 2016 году, а в 2017-м они обручились. Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.

Ранее режиссер утверждал, что не собирается вступать в брак, так как все время посвящает кино. Он получил мировую известность после картины «Криминальное чтиво». Фильм принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус». Среди других известных работ режиссера — «Бесславные ублюдки», «Убить Билла», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка».

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