За последние три недели стоимость сборки персонального компьютера значительно упала. «Железо» дешевеет вслед за падением стоимости биткоина.

Например, видеокарта NVIDIA RTX 3060, которая подходит для игр в разрешении Full HD теперь стоит на 15 % дешевле, чем в середине января. Также падают цены и на “флагманские” модели видеокарт, судя по каталогам, разница доходит до 20% по сравнению с началом года, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Схожие тенденции наблюдаются и с оперативной памятью, которая нужна для работы системных процессов в режиме реального времени, например, открытия вкладок в браузере, нескольких текстовых документов и т.д.

По мнению специалистов, падение стоимости сборки персонального компьютера связано с низким курсом биткоина, в связи с чем упала окупаемость видеокарт при майнинге криптовалют. За полгода курс этой криптовалюты снизился с рекордных 69 тыс. долларов в ноябре прошлого года до 44 тыс. долларов. «Часть майнеров восприняли это как “начало конца” и отправили свои видеокарты на вторичный рынок. Однако сейчас курсы криптовалют снова вернулись к росту, поэтому выгодные предложения на рынке игровых GPU исчезнут уже в ближайшие дни”, – предупреждают специалисты.

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